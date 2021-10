Robert Lewandowski zdobędzie Złotą Piłkę 2021 – tak przynajmniej można wywnioskować z “wycieku”, który pojawił się na Twitterze. Według tego, co Goal.pl usłyszał od Nicolasa Manissiera, szefa tego plebiscytu, jeszcze przed “ujawnieniem” wyników, prawdziwość takiego dokumentu jest właściwie niemożliwa. – Wyniki zna jedna osoba na świecie – mówił nam Francuz.

Zdaniem organizatora Złotej Piłki do momentu ceremonii wyniki będą znać tylko najbardziej zaufane osoby

On sam w rozmowie z nami twierdzi, że nie chce znać wyników

Tegoroczna gala odbędzie się 29 listopada w Paryżu

Złota Piłka – wyciek mało prawdopodobny

Z Nicolasem Manissierem rozmawialiśmy kilka dni przed oficjalnym zakończeniem głosowania. Przedstawił nam, jak wygląda procedura przyjmowania typów od dziennikarzy.

– Ja, jako szef tego plebiscytu, nie mam w ogóle wglądu w wyniki. Nie chcę mieć. Prowadzę często rozmowy z agentami piłkarzy, ostatnio z Jorgem Mendesem, który opiekuje się Cristiano Ronaldo, i byłoby dla mnie bardzo problematyczne posiadać tę wiedzę. Kto wie – może między wierszami, nieświadomie, ujawniłbym mu, kto wygrał. Nie chcę więc tego wiedzieć, nie potrzebuję tego – mówił.

I dalej: – Jedyną osobą na świecie, która kontroluje spływające głosy, jest specjalnie oddelegowany do tego dziennikarz „France Football”. Zajmuje się tylko tym. Gdy przychodzi do rozliczenia wszystkich głosów, z czasem dołączają do niego dwóch-trzech ludzi, którzy przeliczają punkty, sprawdzają, czy nie doszło do pomyłki. Bardzo dbamy o to, by grono było w stu procentach zaufane. Później, na ostatnim etapie przed galą, wtajemniczeni zostają dziennikarze i fotoreporterzy, którzy udają się do zwycięzców, by przeprowadzić z nimi wywiady oraz zrobić specjalną sesję zdjęciową. Ja osobiście nawet na tym etapie nie wiem, czy lecą do Manchesteru, Monachium, Paryża czy Londynu.

Film, w którym ujawniamy kulisy organizowania Złotej Piłki, można obejrzeć poniżej.

Według wycieku, który na swoim profilu na Twitterze zamieścił właściciel konta “Jeboisdeleauu”, wynika, że Złotą Piłkę wygra Robert Lewandowski, który wyprzedzi Lionela Messiego i Karima Benzemę.