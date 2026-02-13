Yamal ma go dość! Domaga się transferu wielkiej gwiazdy

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona powinna sprowadzić napastnika klasy światowej

Barcelona w czwartkowy wieczór została rozbita przez Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla. Ma jeszcze przed sobą rewanż, ale trudno się spodziewać, aby odrobiła czterobramkową stratę. W starciu z ekipą Diego Simeone Blaugrana była bezradna – fatalnie spisywała się defensywa, a w ataku brakowało błysku. Po drugiej stronie zachwycił natomiast Julian Alvarez, który zaliczył bramkę oraz asystę.

Argentyńczyk pozostaje głównym celem transferowym Barcelony. Czwartkowa klęska to dobra okazja, aby przyjrzeć się sytuacji w drużynie mistrza Hiszpanii. „El Nacional” ujawnia nastawienie gwiazd, które uważają, że kadra ma poważne braki w ofensywie. Lamine Yamal nieszczególnie ceni umiejętności Ferrana Torresa i chciałby transferu piłkarza klasy światowej – właśnie Alvareza.

Szatnia docenia zaangażowanie Torresa, ale dla wielu ma zbyt małe umiejętności czysto piłkarskie. Yamal dostrzega poważny problem – z Alvarezem w składzie drużyna grałaby znacznie płynniej, a i on sam mógłby się rozwijać w szybszym tempie.

Latem może dojść do sporych roszad w kadrze Dumy Katalonii. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Roberta Lewandowskiego, któremu wygasa umowa. Pewno przyszłości w klubie nie może być też Torres. Barcelona najprawdopodobniej zrezygnuje z jednego z tych napastników, by zrobić miejsce dla nowej gwiazdy.