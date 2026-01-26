UEFA ukarała trzy polskie kluby! Poszło o Ligę Konferencji

UEFA wydała komunikat, w którym poinformowała o ukaraniu trzech polskich klubów. Karę finansową otrzymali: Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Raków Częstochowa. Sytuacja dotyczy wydarzeń z grudniowych spotkań w Lidze Konferencji.

Bartlomiej Magierowski / Alamy Na zdjęciu: Liga Konferencji logo

Jagiellonia, Raków i Lech ukarani przez UEFA

Jesienią aż cztery polskie kluby reprezentowały nasz kraj w rozgrywkach pod egidą UEFA. Awans do fazy ligowej Ligi Konferencji wywalczyli: Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok i Lech Poznań. Na wiosnę trzy z nich będą grać w fazie pucharowej. Z rozgrywek na pierwszym etapie odpadli tylko Wojskowi. Stołeczny klub zajął dopiero 28. miejsce w tabeli z dorobkiem 6 punktów.

Co jakiś czas UEFA, a konkretnie Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny publikuje komunikat z listą klubów, które zostały ukarane. Po ostatnim posiedzeniu podjęto decyzję, że na trzy polskie zespoły zostanie nałożona kara za incydenty podczas grudniowych spotkań. UEFA zdecydowała, że karę otrzymają: Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok i Lech Poznań.

Jagiellonia Białystok – 20 tysięcy euro za blokowanie przejść ewakuacyjnych

Raków Czestochowa – dyskwalifikacja Artura Płatka na jeden mecz w zawieszeniu na rok

Lech Poznań – 14 tysięcy euro za blokowanie przejść ewakuacyjnych

W przypadku Jagiellonii i Lecha chodzi o tę samą kolejkę Ligi Konferencji. 11 grudnia Białostoczanie mierzyli się z Rayo, a Kolejorz z Mainz. Podczas obu spotkań UEFA dopatrzyła się niewłaściwego zachowania w postaci blokowania przejść ewakuacyjnych.

Inny rodzaj przewinienia jest w przypadku Rakowa Częstochowa. U Medalików chodzi o niesportowe zachowanie, jakiego dopuścił się Artur Płatek. Sytuacja miała mieć miejsce 18 grudnia podczas rywalizacji z Omonią Nikozja.