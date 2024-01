Jak przekazuje Gianluca Di Marzio, Szymon Żurkowski jest już o krok od powrotu do włoskiej Serie A. Polski pomocnik ma zostać wypożyczony ze Spezii do Empoli z opcją pierwokupu. Przed klubami ostatnia tura rozmów.

Szymon Żurkowski jest już o krok od powrotu do Empoli

Zawodnik ten występował w tym klubie przez dwa sezony

W obecnych rozgrywkach nie wiedzie mu się zbyt dobrze w Serie B

Oczekiwany powrót do Serie A

Obecny sezon jest dla Szymona Żurkowskiego sporym rozczarowaniem. Wraz ze Spazią spadł do Serie B, a bieżące rozgrywki układają się fatalnie. Jego drużyna zajmuje aktualnie 19. miejsce w tabeli. Sam Żurkowski spisuje się poniżej oczekiwań i tylko kilkakrotnie pojawił się w wyjściowym składzie. Łącznie, licząc wejścia z ławki rezerwowych, grał w 16 meczach.

Szansą dla Żurkowskiego wydaje się być transfer do Empoli. Polak trafić ma tam na wypożyczenie do końca sezonu. Jego nowy pracodawca ma mieć jednak opcję wykupienia go na stałe. Zdaniem Gianluki Di Marzio transfer jest już o krok, a obie strony czeka ostatnia tura rozmów. Jeśli wszystko potoczy się po myśli Żurkowskiego, jego przenosiny na dniach powinny zostać sfinalizowane.

Warto przypomnieć, że wychowanek Gwarka Zabrze ma już za sobą grę w Empoli. Występował tam na wypożyczeniu w latach 2020-2022. Rozegrał wówczas 67 meczów i zdobył w nich 9 goli.

