IMAGO / Matteo Papini / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Szymon Żurkowski

Powrót Szymona Żurkowski do Serie A może nastąpić szybciej niż byśmy się tego spodziewali

Polski pomocnik już w styczniowym okienku może zasilić szeregi Empoli

Toskańczycy rozpoczęli pracę nad tym transferem

Empoli pracuje nad sprowadzeniem Szymona Żurkowskiego

Jak podaje Gianluca Di Marzio, Szymon Żurkowski drugą część sezonu 2023/24 może spędzić już na boiskach Serie A. O Polaka bowiem zaczął zabiegać stary dobry znajomi, czyli Empoli. Włoski dziennikarz podał, że działacze ze Stadio Carlo Castellani już pracują nad sprowadzeniem byłego zawodnika Górnika Zabrze.

Dla Szymona Żurkowskiego byłby to powrót do Empoli. Reprezentant Polski spędził półtora roku w toskańskim zespole i był to jego najlepszy okres gry na Półwyspie Apenińskim. Teraz “Azzurri” wyciągają pomocną dłoń do 26-latka, który ostatnich miesięcy nie zaliczy do udanych.

W trwającym obecnie sezonie Szymon Żurkowski rozegrał 16 spotkań na zapleczu Serie A. W tym czasie udało mu się zaliczyć tylko jedną asystę.

