Bergwijn w mocnych słowach odpowiada na zarzuty Koemana

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Steven Bergwijn

Konflikt między Bergwijnem a Koemanem

Steven Bergwijn zdecydował się na przeprowadzkę do Al-Ittihad. Były już skrzydłowy Ajaxu Amsterdam trafił do Arabii Saudyjskiej na zasadzie transferu definitywnego. Choć miał możliwość transferu do Premier League, to 26-latek postawił na grę w Saudi Pro League. Jego wybór mógł być związany z atrakcyjnymi warunkami finansowymi.

Ronald Koeman nie ukrywał swojego rozczarowania decyzją Bergwijna. – Nie ulega wątpliwości, że to nie ma nic wspólnego ze sportowymi ambicjami. Jego rozdział w reprezentacji Holandii jest już zamknięty – skomentował selekcjoner reprezentacji Holandii.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Piłkarz podkreślił, że Koeman nie próbował skontaktować się z nim osobiście, aby usłyszeć jego wersję wydarzeń. – Nie będę grał dla kogoś, kto przedstawia mnie w taki sposób, w jaki on to zrobił w mediach – stwierdził Bergwijn, który na tegorocznym Euro w Niemczech zagrał w dwóch meczach.

– Mógł do mnie zadzwonić, usłyszeć moją wersję wydarzeń. Jak może mówić takie rzeczy, nie rozmawiając ze mną? – dodał, wyrażając swoje rozczarowanie wobec trenera. W kadrze narodowej rozegrał 35 spotkań i strzelił osiem goli. Bergwijn z PSV Eindhoven trzykrotnie sięgał po mistrzostwo Eredivisie.