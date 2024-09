Koeman twardo o transferze Bergwijna do Arabii Saudyjskiej. “Trzymam się swojej opinii”

Ronald Koeman odniósł się do reakcji Stevena Bergwijna na jego wcześniejsze słowa dotyczące potencjalnej przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej. - Trzymam się swojej opinii - powiedział selekcjoner Holandii w rozmowie z "NOS".

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Ronald Koeman nie zmienia zdania

Steven Bergwijn nie otrzymał powołania od Ronalda Koemana na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Holandii, którą czekają mecze z Bośnią i Hercegowiną oraz Niemcami w Lidze Narodów. Holenderski skrzydłowy przeszedł we wrześniu do Al-Ittihad z Ajaxu Amsterdam za 21 milionów euro, co nie spodobało się selekcjonerowi Oranje. Były zawodnik Tottenhamu Hotspur ostro skrytykował decyzję Koemana.

Bergwijn oświadczył, że nie chce już grać wodzą tego trenera. Uważa, że ​​Koeman mógł się z nim skontaktować bezpośrednio, by usłyszeć jego wersję wydarzeń. – Nie będę grał dla kogoś, kto przedstawia mnie w taki sposób, w jaki on to zrobił w mediach – stanowczo stwierdził zawodnik.

Koeman przed sobotnim meczem z Bośniakami ponownie został zapytany o Bergwijna. – To logiczne, że Steven Bergwijn reaguje na moje słowa, ale trzymam się swojej opinii. Przejście do Arabii Saudyjskiej w wieku 26 lat… to nie jest transfer oparty na aspekcie sportowym – podkreślił trener.

W zeszłym sezonie Bergwijn rozegrał 24 mecze w Eredivisie dla Ajaxu, strzelając 12 goli i notując 4 asysty. Wcześniej grał dla Tottenhamu i PSV Eindhoven. W kadrze narodowej ma na koncie 35 spotkań i osiem trafień.