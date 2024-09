Koeman uderzył w podopiecznego. “To nie ma nic wspólnego z ambicją”

Steven Bergwijn tego lata zamienił Ajax Amsterdam na Al-Ittihad. To zamknęło mu drzwi do reprezentacji Holandii. Ronald Koeman nie rozumie decyzji 26-letniego skrzydłowego.

Bergwijn skreślony przez Koemana. Nie będzie grał w reprezentacji

Steven Bergwijn w letnim okienku transferowym zdecydował się na zmianę otoczenia. 26-letni skrzydłowy na zasadzie transferu definitywnego przeszedł z Ajaksu Amsterdam do Al-Ittihad. Mimo że doświadczony zawodnik tego lata miał możliwość przeprowadzki do Premier League, to ostatecznie wybrał lukratywną ofertę z Bliskiego Wschodu.

Decyzja Stevena Bergwijna nie spodobała się Ronaldowi Koemanowi, który jasno dał do zrozumienia, że dla napastnika drzwi do reprezentacji Holandii są już zamknięte. Selekcjoner drużyny Oranje w dosadnych słowach skomentował przenosiny byłego piłkarza Tottenhamu Hotspur do ekipy z Półwyspu Arabskiego.

– Steven Bergwijn wyjechał do Arabii Saudyjskiej w wieku 26 lat. Nie ulega wątpliwościom, że to nie ma nic wspólnego ze sportowymi ambicjami. Jego rozdział w reprezentacji Holandii jest już zamknięty. Prawdopodobnie wie, co bym mu przekazał po tym, jaką podjął decyzję – powiedział Ronald Koeman, cytowany przez Fabrizio Romano.

Lewoskrzydłowy w koszulce drużyny narodowej rozegrał łącznie 35 meczów i 8 razy wpisał się na listę strzelców. Niewykluczone, że Steven Bergwijn nie poprawi już swojego bilansu, ponieważ póki co nie ma co liczyć na powołania. Selekcjoner reprezentacji Holandii nie widzi bowiem miejsca w swoim zespole dla graczy bez ambicji.

Holendrzy w najbliższych dniach zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną (07.09, godz. 20:45) oraz Niemcami (10.09, godz. 20:45) w ramach Ligi Narodów.