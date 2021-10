Stal Mielec – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (29.10.2021)

Stal Mielec w drugim piątkowym spotkaniu w ramach 13. kolejki PKO Ekstraklasy zmierzy się na swoim stadionie z Lechem Poznań. Podopieczni Adama Majewskiego mają zamiar kontynuować serię bez porażki. Tymczasem Kolejorz liczy na szóste zwycięstwo z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki. Emocji w tym boju nie powinno zabraknąć. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią spotkania, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin



Stal Mielec PKO Ekstraklasa

29/10/2021 20:30



Stadion Stali Mielec

Lech Poznań

Stal Mielec – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Stal Mielec do piątkowej potyczki podejdzie po zremisowanym boju z Wartą Poznań (0:0). Ogólnie beniaminek PKO Ekstraklasy jest bez porażki od czterech spotkań, notując w nich dwa zwycięstwa i dwa remisy.

Lech Poznań natomiast ostatnio pokonał Unię Skierniewice (2:0). Ogólnie Kolejorz może pochwalić się pięcioma z rzędu zwycięstwami. Między innymi w pokonanym polu pozostawił Legię Warszawa (1:0), czy Wisłę Płock (4:1).

Stal Mielec – Lech Poznań, historia

W sześciu ostatnich potyczkach między obiema ekipami trzykrotnie górą był Lech, dwa razy Stal i jedna potyczka zakończyła się remisem. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w maju, gdy lechici wygrali 2:1.

Stal Mielec – Lech Poznań, sytuacja kadrowa

Opiekun Stali Mielec nie będzie mógł skorzystać z usług takich zawodników jak: Aleksandar Kolev, Maciej Domański, czy Marcin Budziński. W szeregach lidera rozgrywek nie będzie mógł wystąpić tylko Mickey van der Hart.

Stal Mielec – Lech Poznań, kursy

Stal Mielec – Lech Poznań, typy na mecz i przewidywania

Nasza redakcja nie ma wątpliwości, kto wygra w tym boju. Stawiamy w tym starciu triumf Kolejorza. Nasz typ: wygrana Lecha.

Zakład bez ryzyka na mecz Stal Mielec – Lech Poznań w STS

Czytelnicy naszego serwisu mogą skorzystać z podwyższonego zakładu bez ryzyka do 234 zł dostępnego dla nowych klientów STS zakłady bukmacherskie (standardowa oferta to 200 zł). Jak odebrać wyższy zakład bez ryzyka?

Załóż konto na stronie STS, podając w trakcie rejestracji kod promocyjny GOAL, dokonaj wpłaty, a następnie postaw swój pierwszy zakład. Jeśli zakład okaże się przegrany, to otrzymasz zwrot postawionych środków do kwoty 234 zł (minus podatek). Możesz grać dalej lub wypłacić pieniądze. Co ważne, rejestrując się w STS za naszym pośrednictwem, otrzymasz też darmowy zakład (freebet) o wartości 30 zł.

Stal Mielec – Lech Poznań, przewidywane składy

Stal: Strączek – De Amo, Flis, Matras, Żyro, Urbańczyk, Tomasiewicz, Getinger, Sitek, Mak, Piasecki

Lech: Bednarek – Pedro Rebocho, Salamon, Milić, Pereira, Murawski, Pedro Tiba, Kamiński, Dani Ramirez, Ba Loua, Ishak.

Stal Mielec – Lech Poznań, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie w ramach 13. kolejki PKO Ekstraklasy będzie można zobaczyć w polskiej telewizji. Z meczu Stal – Lech transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K. Starcie rozpocznie się o godzinie 20:30.

Zarejestruj się, aby otrzymać

ekskluzywne oferty, newsy i typy! Mam ukończone 18 lat, akceptuję warunki i postanowienia regulaminu. * Zgadzam się na otrzymywanie newsletterów od goal.pl *

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.