Słowacja – Niemcy: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (04.09.2025)

Słowacja – Niemcy, gdzie oglądać?

Reprezentacja Niemiec to oczywisty faworyt do wygrania grupy A i zakwalifikowania się na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Ekipa Juliana Nagelsmanna w czwartek rozpocznie swoje zmagania w kwalifikacjach. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe ze Słowacją, która także liczy na awans i zajęcie minimum drugiego miejsca w tabeli.

Słowacja – Niemcy, transmisja w TV

Czwartkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Słowacja – Niemcy będzie emitowana na kanale Polsat Sport 2. Początek rywalizacji przewidziany jest na godzinę 20:45.

Słowacja – Niemcy, transmisja online

To spotkanie będzie można obejrzeć również online. Taką możliwość oferuje serwis streamingowy Polsat Box Go. Transmisja dostępna będzie po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Słowacja – Niemcy, kto wygra?

Słowacja – Niemcy, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli wyraźnego faworyta stawiają gości. Kurs na wygraną reprezentacji Niemiec wynosi zaledwie 1.44. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Słowacji jest to natomiast 8.30. Kurs na remis wynosi z kolei 4.95.

Słowacja Niemcy Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 września 2025 18:16 .

Gdzie oglądać mecz Słowacja – Niemcy? Transmisja ze spotkania Słowacja – Niemcy będzie dostępna na antenie Polsat Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Słowacja – Niemcy? Spotkanie Słowacja – Niemcy odbędzie się w czwartek (4 września) o godzinie 20:45.

