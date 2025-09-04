Słowacja – Niemcy: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (04.09.2025)

Słowacja – Niemcy, gdzie oglądać?
Reprezentacja Niemiec to oczywisty faworyt do wygrania grupy A i zakwalifikowania się na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Ekipa Juliana Nagelsmanna w czwartek rozpocznie swoje zmagania w kwalifikacjach. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe ze Słowacją, która także liczy na awans i zajęcie minimum drugiego miejsca w tabeli.
Słowacja – Niemcy, transmisja w TV
Czwartkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Słowacja – Niemcy będzie emitowana na kanale Polsat Sport 2. Początek rywalizacji przewidziany jest na godzinę 20:45.
Słowacja – Niemcy, transmisja online
To spotkanie będzie można obejrzeć również online. Taką możliwość oferuje serwis streamingowy Polsat Box Go. Transmisja dostępna będzie po wykupieniu odpowiedniego pakietu.
Słowacja – Niemcy, kto wygra?
Jakim wynikiem zakończy się mecz?
- Wygraną Słowacji
- Remisem
- Wygraną Niemiec
0 Votes
Słowacja – Niemcy, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy w roli wyraźnego faworyta stawiają gości. Kurs na wygraną reprezentacji Niemiec wynosi zaledwie 1.44. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Słowacji jest to natomiast 8.30. Kurs na remis wynosi z kolei 4.95.
Transmisja ze spotkania Słowacja – Niemcy będzie dostępna na antenie Polsat Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.
Spotkanie Słowacja – Niemcy odbędzie się w czwartek (4 września) o godzinie 20:45.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.