Real Betis – Barcelona: składy na mecz. Wiemy, co z Lewandowskim

17:18, 6. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Real Betis - FC Barcelona to mecz w ramach 15. kolejki La Liga. Hansi Flick ujawnił skład na spotkanie i podjął decyzję w sprawie Roberta Lewandowskiego.

Robert Lewandowski
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Hansi Flick ujawnił skład Barcelony na mecz z Realem Betis

FC Barcelona zmierzy się w sobotnim spotkaniu na wyjeździe z Realem Betis w 15. kolejce La Liga na legendarnym Estadio La Cartuja w Sewilli. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:30. W środku tygodnia Duma Katalonii odniosła ważne zwycięstwo nad Atletico Madryt (3:1), utrzymując się na fotelu lidera.

Dobrą wiadomością dla kibiców mistrza Hiszpanii są powroty do kadry meczowej Frenkiego de Jonga i Fermina Lopeza. Holender w starciu z Rojiblancos zmagał się z gorączką, natomiast Hiszpan pauzował wcześniej z powodu kontuzji łydki. Zespół Hansiego Flicka nadal będzie musiał radzić sobie bez Daniego Olmo, który doznał zwichnięcia barku w środowym spotkaniu.

Real Betis również prezentuje w tym sezonie solidną formę. Pod wodzą Manuela Pellegriniego piłkarze zajmują obecnie 5. miejsce w tabeli. Hansi Flick na ławce rezerwowych zostawił Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. W wyjściowym składzie niespodziewanie znalazł się Roony Bardghji.

Składy na mecz Real Betis – FC Barcelona

Real Betis: Valles – Ruibal, Natan, Bartra, V. Gomez – Altimira, Roca, Antony, Ez Abde – Cucho, Fornals

Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Balde – Pedri, Eric Garcia, Bardghji – Yamal, Ferran Torres, Rashford

Początek meczu Real Betis – Barcelona w 15. kolejce La Liga o godzinie 18:30.

