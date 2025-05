Raphinha mógł reprezentować inny kraj. „Miałem jechać na Euro”

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha miał szansę na triumf w Euro

33 występy i 1 goli – takim dorobkiem w szeregach Canarinhos może pochwalić się Raphinha, który w reprezentacji Brazylii zadebiutował w październiku 2021 roku. Jednak niewiele brakowało, aby napastnik urodzony w Porto Alegre nigdy nie założył żółtej koszulki. Gwiazdor Barcelony miał okazję dołączyć do innej kadry narodowej.

– Byłam blisko powołania do reprezentacji Włoch. Miałem pojechać na Euro, które wygrali w 2020 roku. W zasadzie byłem gotowy. Ale na szczęście do tego nie doszło, ponieważ paszport nie dotarł na czas – powiedział Raphinha w wywiadzie, którego udzielił Isabeli Pagliari.

– Dzwonili do mnie ludzie z włoskiej drużyny narodowej. Jorginho dzwonił do mnie cały czas. Włoski sztab miał dla mnie niesamowity projekt, coś, co naprawdę przykuło moją uwagę. Ale jednocześnie, głęboko w środku, wciąż miałem ten jeden procent nadziei, że będę mógł założyć koszulkę Brazylii – dodał napastnik Blaugrany, który w tamtym czasie występował w Leeds United.

Raphinha za sprawą ojca ma podwójne obywatelstwo. Rafael Dias Belloli jest z pochodzenia Włochem. Dzięki ojcu Raphinha posiada włoski paszport – to oznacza, że w składzie Barcelony nie jest liczony jako zawodnik spoza Unii Europejskiej.