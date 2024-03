Raków wypożyczył napastnika. Trafił do 2. ligi w Polsce

Raków Częstochowa wypożyczył do 2. ligowego GKS-u Jastrzębie 21-letniego Davida Mukonkole. Napastnik z Konga dołączył do mistrzów Polski pod koniec lutego.

IMAGO / JAKUB ZIEMIANIN / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa wypożyczył napastnika do GKS-u Jastrzębie

Chodzi konkretnie o Davida Mukonkole

Kongijczyk trafił do Polski kilka tygodni temu

Czystki w kadrze

Raków Częstochowa w czasie zimowych przygotowań był aktywny na rynku transferowym. Klub sprowadził kilku ciekawych zawodników, ale ze względu na szerokość kadry i grę tylko w Ekstraklasie potrzeby zespołu są mniejsze, niż zakładano. Jednym z graczy, którzy już pod koniec okienka dołączyli do zespołu jest niejaki David Mukonkole.

21-letni napastnik z Konga dołączył do ekipy mistrzów Polski wraz z innym kolegą z Afryki, wszystko po to, aby na wzór zagranicznych klubów rozwijać i promować ciekawych graczy z tamtego rejonu świata. Taki model stosuje od lat m.in. Slavia Praga, która dzięki temu zarabia pokaźne pieniądze. Niemniej Mukonkole nie miał szans na grę w Rakowie i został wypożyczony właśnie do GKS-u Jastrzębie. Klub ze Śląska plasuje się na 14. miejscu w 2. lidze i walczy o ligowy byt.

