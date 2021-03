Puchar Francji: pierwsze mecze 1/16 finału za nami

W piątek doszło do rywalizacji w krajowym pucharze Francji. Jako pierwsi do boju stanęli piłkarze Beauvais i Boulogne oraz Aubagne z Toulosue. Co ciekawe, oba pojedynki niżej notowanych zespołów zakończyły się podobnymi wynikami.

Beauvais – Boulogne (0:2)

Starcie czwartoligowej ekipy z trzecioligową zakończyło się pewnym zwycięstwem gości. Zawodnicy Boulogne od samego początku kontrolowali przebieg gry, ale prowadzenie objęli dopiero na kilka sekund przed zejściem do szatni. Natomiast po przerwie rywalizacja zrobiła się bardziej wyrównana. Trzeba przyznać, że gospodarze zmarnowali kilka dogodnych sytuacji, aby doprowadzić do remisu. To zemściło się w końcówce, kiedy Senneville przypieczętował zwycięstwo swojej drużyny z rzutu karnego.

Aubagne – Toulouse (0:2)

Czwartoligowiec w pojedynku z drużyną Ligue 1 nie miał większych szans. Aubagne byli głęboko cofnięci do defensywy, a swoich szans wypatrywali w kontratakach, lub stałych fragmentach gry. Tymczasem, goście mieli zupełnie inny plan na ten mecz. Toulouse prezentowało zdecydowanie lepszy futbol. Podopieczni Garande objęli prowadzenie zaledwie po dziewięciu minutach, a kropkę nad “i” postawili na początku drugiej odsłony.