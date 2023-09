IMAGO / PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Maciej Żurawski bardzo dosadnie skomentował ostatnie wypowiedzi Roberta Lewandowskiego

Były kapitan reprezentacji powiedział, że publiczne uderzanie w drużynę to błąd

“W moim odczuciu mocno zaszkodził tym wywiadem” – mówi ekspert Polsatu

Lewandowski zaszkodził kadrze?

Słowa wypowiedziane przez Roberta Lewandowskiego w rozmowie dla kanału “Meczyki.pl” oraz telewizji “Eleven Sports” wciąż są bardzo szeroko komentowane. Nie brakuje krytycznych głosów, ale chyba jeden z najmocniejszych zabrał Maciej Żurawski. Były kapitan kadry mówi, że publiczne uderzanie to błąd, a słowa obecnego kapitana zaszkodzą reprezentacji Polski.

– Jako kapitan uważa, że wolno mu więcej niż innym. Że może powiedzieć wszystko, nawet jeśli to uderza w drużynę. Uważam, że tak nie powinno być. To błąd – mówi w rozmowie z “Polsatem Sport” Maciej Żurawski.

– Jeśli chcesz walnąć pięścią w stół to przyjeżdżasz na kadrę, siadacie i przeprowadzacie męską rozmowę, ale nie lecisz do mediów. Dla mnie to nie jest żadne walnięcie pięścią w stół. Rozumiem, że Robert ma bardzo dobrą pozycję wynikającą z jego liczby goli i dobrej gry przez lata, ale czy to jest glejt na to, żeby mówić wszystko co mu się podoba o drużynie? – pyta ekspert.

– Być może Robert chciał tym wywiadem pomóc, pewne sprawy wyczyścić. W moim odczuciu mocno jednak zaszkodził. Niektórzy piłkarze naprawdę mogą się czuć urażeni – zakończył.

