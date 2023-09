"Widać, że jest to swego rodzaju bezradność, bezsilność. Robert czuje, że marnuje swój kapitał. Ma już tego dosyć, wręcz po dziurki w nosie" - stwierdza w swoim felietonie dla "Przeglądu Sportowego" Jerzy Dudek.

Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Jerzy Dudek wypowiedział się na temat głośnego wywiadu Roberta Lewandowskiego

Legenda reprezentacji Polski twierdzi, że kapitan kadry czuje się bezradny

“Wywiad Lewego odbieram jako krzyk rozpaczy” – pisze w swoim felietonie dla “Przeglądu Sportowego i Onetu”

Krzyk rozpaczy?

Pomimo upływu kolejnych dni nie milką echa bardzo głośnego wywiadu Roberta Lewandowskiego dla kanału “Meczyki.pl” oraz telewizji “Eleven Sports”. Kapitan drużyny narodowej w rozmowie z Mateuszem Święcickim poruszył wiele bardzo istotnych zagadnień wokół reprezentacji Polski. Do słów wypowiedzianych przez 35-latka odniósł się w swoim felietonie Jerzy Dudek.

– Widać, że jest to swego rodzaju bezradność, bezsilność. Robert czuje, że marnuje swój kapitał. Nie wiem, czy to przypadek, czy nie, ale zbiegło się to z konferencją selekcjonera i całość wpisuje się w jedną narrację – pisze był bramkarz m.in. Realu Madryt w “Przeglądzie Sportowym”.

– Widać, że “Lewy” ma już tego dosyć, wręcz po dziurki w nosie. Wyraźnie dawał do zrozumienia, że wkrótce może nastąpić koniec jego gry w reprezentacji – dodał Dudek.

– Może młodsi piłkarze czekają na to, aż “Lewego” nie będzie i wykreują się nowe osobowości – zakończył.

