Obrońca z Togo na celowniku Cracovii? [NASZ NEWS]

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Kibice Cracovii

Środek obrony to priorytet

Po rundzie jesiennej Cracovia zajmuje piąte miejsce w tabeli Ekstraklasy, ze stratą jednego punktu do czwartej Legii. Generalnie “Pasy” są chwalone za pierwszą część sezonu, a ich kibice mają dużą ochotę na wysokie miejsce również na koniec rozgrywek. I choć piłkarze są na zimowych urlopach, to nie znaczy, że w klubie nic się nie dzieje.

Cracovia chce się wzmocnić na kilku pozycjach, a jednym z priorytetów jest pozyskanie środkowego obrońcy. Z ustaleń goal.pl wynika, że w klubie pojawił się temat defensora z Togo. To 27-letni Josue Homawoo (lewonożny), który ma również francuskie obywatelstwo. Jest wychowankiem FC Nantes (zadebiutował w pierwszym zespole w meczu Ligue 1 z Dijon), następnie przeszedł do Red Star FC, a stamtąd do rumuńskiego Dinama Bukareszt. Do Francji trafił w wielu 5,5 roku i całą piłkarską edukację przeszedł już nad Sekwaną.

Wyceniany na 800 tysięcy euro

W tym sezonie ligi rumuńskiej Homawoo zagrał 17 meczów, w których strzelił 1 bramkę. Kontrakt tego rosłego defensora (191 cm wzrostu) kończy się latem 2025 roku. Ze względu na wzrost jego silną stroną są pojedynki w powietrzu.



Homawoo kilka razy był powoływany do pierwszej reprezentacji Togo. Do tej pory zagrał w niej raz, 6 września 2024 roku, w meczu eliminacji Pucharu Narodów Afryki przeciwko Liberii (zaliczył 66 minut).

Z naszych informacji wynika, że pojawił się temat jego przejścia do Cracovii, ale – jak słyszymy – w tym momencie nie ma porozumienia finansowego między klubem a zawodnikiem. Portal Transfermarkt wycenia Togijczyka na 800 tysięcy euro, choć wiadomo, że ze względu na rychły koniec kontraktu jego cena byłaby (zapewne) sporo niższa.