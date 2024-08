Balotelli ma oferty z dwóch klubów. Szansa na duże zarobki

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Mario Balotelli

Balotelli trafi do egzotycznej ligi?

34-letni Mario Balotelli raczej nie myśli o zakończeniu kariery. Jednak na razie napastnik szuka nowego zespołu. Po sezonie 23/24 rozstał się z Adaną Demirspor – spędził tam rok i była to jego druga przygoda z tym klubem. Teraz otoczenie Włocha analizuje propozycje z dwóch ekip. Wszystko wskazuje na to, że były zawodnik Interu czy Manchesteru City nie wróci na zachód Europy.

Nicolo Schira ujawnił, że Balotelli otrzymał oferty z Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zainteresowane jego zatrudnieniem są Al Ahli Ad-Dauha i Al-Ain FC. Czy były reprezentant Italii zdecyduje się na grę w egzotycznej lidze? Do tej pory występował we Włoszech, Anglii, Francji, Szwajcarii i Turcji, więc bez wątpienia byłaby to dla niego spora zmiana.

W przypadku Balotellego kluczową kwestią są zarobki. Włoch już nie gwarantuje wysokiego poziomu sportowego, jednak ciągle ma potężne wymagania finansowe. Dlatego tylko kluby z Arabii Saudyjskiej, Kataru czy Zjednoczonych Emiratów mogą pozwolić sobie na złożenie mu oferty. W ekipach z tych krajów z pewnością 34-latek mógłby występować jeszcze przez kilka sezonów.