Liga Europy niczego nie zmieni. Ruben Amorim nie ma wątpliwości

Liga Europy: zwycięstwo „nic nie da” United?

Liga Europy zbliża się do zakończenia rywalizacji w tej edycji. Do rozegrania pozostały rewanżowe starcia w półfinałach i decydujący pojedynek w Bilbao. Wszystko wskazuje na to, że na San Mames zmierzą się dwie angielskie drużyny – Manchester United i Tottenham. Obie ekipy zanotowały pewne zwycięstwa w pierwszym meczach. Jednak nawet triumf w rozgrywkach nie wpłynie na ocenę sezonu, czego świadomość ma Ruben Amorim.

Trener Czerwonych Diabłów pojawił się na konferencji prasowej poprzedzającej czwartkowe starcie. Portugalczyk nie ma złudzeń – sukces na arenie międzynarodowej nie odmieni opinii sztabu, włodarzy i kibiców.

– Wciąż uważam, że ten sezon był najgorszy od 40 lat. Możemy być najgorszą drużyną United w historii Premier League z tytułem Ligi Europy, ale to niczego nie zmieni. Ten sezon był bardzo rozczarowujący. Nic tego nie zmieni – przyznał trener Manchesteru.

W pierwszym spotkaniu Man United wygrał aż 3:0 z Athletikiem Bilbao, który do rewanżu przystąpi bez trzech gwiazd. Czy Czerwone Diabły w finale zmierzą się z Tottenhamem? Spurs w Londynie pokonali 3:1 Bodo/Glimt.