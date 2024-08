Laporte nie dla Realu Madryt? Nowe wieści ws. Hiszpana

fot. Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Aymeric Laporte

Aymeric Laporta może zakotwiczyć Athletic Bilbao

Real Madryt miał tego lata ambitny plan, aby sfinalizować transfer z udziałem Leny’ego Yoro. Finalnie zawodnik zdecydował się na przeprowadzkę do Manchesteru United. Tym samym działacze Los Blancos musieli nadal szukać nowego defensora. W mediach pojawiły się wieści, że do giganta La Liga może trafić Aymeric Laporte. Nowe informacje przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że defensor Al-Nassr finalnie ma jednak wrócić do Hiszpanii. Chętny na pozyskanie piłkarza ma być Athletic Bilbao. Co prawda sternicy klubu z Arabii Saudyjskiej niechętnie podchodzą do planu związanego ze sprzedażą piłkarza. Niemniej jeśli do Al-Nassr trafi Sergio Ramos czy Ilkay Gundoigan, to sytuacja może się zmienić, bo musiałoby się w Al-Nassr zwolnić miejsce za obcokrajowca.

Najbliższe tygodnie mają być decydujące dla przyszłości Laprte’a. 30-latek bronił barw Athletic Bilbao w latach 2012-2018. Później za 65 milionów euro trafił do Manchesteru City. Dzisiaj zawodnik jest związany z Al-Nassr, którego umowa obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się natomiast w wysokości 20 milionów euro.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

Aymeric Laporte w tej kampanii wystąpił jak na razie w dwóch meczach, spędzając na boisku 180 minut. Największymi sukcesami w karierze zawodnika jest sześć mistrzowskich tytułów z Man City, a także triumfy w Lidze Narodów UEFA i na mistrzostwa Europy w 2024 roku.

Czytaj więcej: Vitor Roque blisko zmiany klubu. Ma kontynuować karierę w La Liga