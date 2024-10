Kacper Kozłowski przed wielkim transferem? Dziennikarz wieszczy

Kacper Kozłowski powoli odbudowuje swoją formę dzięki występom w Gaziantep FK. Turecki dziennikarz Arda Erol w rozmowie z "WP SportoweFakty" mówi nawet, że latem mógłby on trafić nawet do Fenerbahce.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Kozłowski trafi do Fenerbahce?! Dziennikarz wieszczy transfer

Kacper Kozłowski to z pewnością jeden z bardziej utalentowanych zawodników, którzy w ostatnich latach przewinęli się przez reprezentację Polski. Ofensywny pomocnik w bardzo młodym wieku debiutował w PKO Ekstraklasie i szybko zaczął przebijać się do składu Pogoni Szczecin i dostawać coraz więcej minut. Przy tym oczywiście błyszczał, jednak jego kariera została poprowadzona w bardzo zły sposób.

Szybki wyjazd na zachód do Brighton i tułaczka po kolejnych klubach w Europie. Właściwie dopiero w poprzednim sezonie w barwach Vitesse zaczął on regularnie grywać i powracać do dobrej dyspozycji. Latem tego roku przeniósł się do Gaziantep FK, z którym podpisał umowę do końca czerwca 2027 roku. Do tej pory w barwach mocnego średniaka ligi tureckiej zanotował sześć spotkań, w których zaliczył dwie asysty.

Teraz jednak turecki dziennikarz Arda Erol w rozmowie z “WP SportoweFakty” wygłosił bardzo odważną tezę, chwaląc Polaka.

– Jeśli pokaże swój talent i umiejętności, myślę, że przejdzie do jednego z tureckich gigantów. Na przykład, kiedy Sebastian Szymański opuści Fenerbahce, Kozłowski mógłby go zastąpić. Galatasaray też będzie szukało nowego numeru „10” pod koniec sezonu – mówi dziennikarz związany z serwisem “fanatik.com.tr”.

