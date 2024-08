Hajto przejechał się po Feio. Domaga się najsurowszej kary

"Wymagam, żeby PZPN zawiesił Feio. Należy się zwolnienie dyscyplinarne" - komentował na antenie Polsatu Sport Tomasz Hajto. Ekspert nie ma wątpliwości, co zrobić po skandalicznym zachowaniu Portugalczyka.

Pressfocus Na zdjęciu: Tomasz Hajto

Hajto ma dość. “Należy się zwolnienie dyscyplinarne”

Po wczorajszym meczu Legii Warszawa z Broendby z czołówek mediów w całym kraju, ale i w Danii nie schodzi zachowanie Goncalo Feio, który tuż po końcowym gwizdku arbitra w kierunku kibiców gości pokazał tzw. gest Kozakiewicza oraz środkowe palce. Wszystko bardzo szybko zostało wychwycone w mediach społecznościowych i przez dziennikarzy. To oczywiście momentalnie spowodowało ogromną dyskusję w całym środowisku.

Feio, który po meczu tłumaczył się, że stawał w obronie Legii, może teraz zostać ukarany przez UEFA. Federacja wszczyna właśnie ws. trenera Legi Warszawa śledztwo, które może skończyć się karą finansową a nawet zawieszeniem na kilka spotkań. Tradycyjnie, jak w takich przypadkach głos zabrał także Tomasz Hajto. Ekspert, który w język nie lubi się gryźć na antenie Polsatu Sport przejechał się po Portugalczyku.

– Wymagam, żeby PZPN zawiesił Feio. Należy się zwolnienie dyscyplinarne. Jeszcze jego buta na konferencji prasowej, słoma z butów mu wyszła. Kompleksy to on ma, bo prawdziwą piłkę widział w telewizji. To parodia trenera – grzmiał widocznie poirytowany Hajto w studiu Polsatu Sport.

