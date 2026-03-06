Gdzie kupić bilety na mecze w Europie?

10:19, 6. marca 2026
Redakcja Goal.pl
Bilety na mecze w całej Europie są już dostępne!
Rozgrywki w najsilniejszych ligach europejskich nabierają rozpędu. Jeśli chciałbyś kibicować z trybun gwiazdom światowej piłki to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą biletów na mecze piłki nożnej. W tym tygodniu dostępne są wejściówki m.in. na hity ligi francuskiej, portugalskiej i włoskiej.

Wybierasz się do Mediolanu i zamierzasz obejrzeć mecz na San Siro? Chcesz zorganizować futbolową wycieczkę do Anglii, a może marzysz o obejrzeniu z trybun piłkarzy PSG? Sprawdź nas!

DataRozgrywki MeczCena biletów
6 marcaPuchar AngliiWolverhampton – Liverpoolod 840 zł
6 marcaLigue 1PSG – AS Monacood 730 zł
6 marcaBundesligaBayern Monachium – Borussia M.od 775 zł
7 marca La LigaAtletico Madryt – Real Sociedadod 410 zł
7 marca BundesligaVFL Wolfsburg – Hamburger SVod 750 zł
7 marca La LigaAthletic Bilbao – FC Barcelonaod 1265 zł
7 marca Premier LeagueNewcastle – Manchester Cityod 540 zł
8 marcaPrimeira LigaBenfica Lizbona – FC Portood 990 zł
8 marcaSerie AAC Milan – Interod 1910 zł

O VisitFootball.com:

VisitFootball.com to wiodąca europejska platforma podróży piłkarskich z ponad 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu kibicom oficjalnych biletów i atrakcji piłkarskich. Zaufało jej tysiące kibiców każdego sezonu, gwarantując bezpieczny i niezapomniany dostęp do największych stadionów i klubów w Europie.

Usługa sprzedaży biletów oraz obsługa klientów jest realizowana przez Voetbaltrips. Obowiązuje regulamin.