Gdzie kupić bilety na mecze w Europie?

Rozgrywki w najsilniejszych ligach europejskich nabierają rozpędu. Jeśli chciałbyś kibicować z trybun gwiazdom światowej piłki to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą biletów na mecze piłki nożnej. W tym tygodniu dostępne są wejściówki m.in. na hity ligi francuskiej, portugalskiej i włoskiej.
Wybierasz się do Mediolanu i zamierzasz obejrzeć mecz na San Siro? Chcesz zorganizować futbolową wycieczkę do Anglii, a może marzysz o obejrzeniu z trybun piłkarzy PSG? Sprawdź nas!
|Data
|Rozgrywki
|Mecz
|Cena biletów
|6 marca
|Puchar Anglii
|Wolverhampton – Liverpool
|od 840 zł
|6 marca
|Ligue 1
|PSG – AS Monaco
|od 730 zł
|6 marca
|Bundesliga
|Bayern Monachium – Borussia M.
|od 775 zł
|7 marca
|La Liga
|Atletico Madryt – Real Sociedad
|od 410 zł
|7 marca
|Bundesliga
|VFL Wolfsburg – Hamburger SV
|od 750 zł
|7 marca
|La Liga
|Athletic Bilbao – FC Barcelona
|od 1265 zł
|7 marca
|Premier League
|Newcastle – Manchester City
|od 540 zł
|8 marca
|Primeira Liga
|Benfica Lizbona – FC Porto
|od 990 zł
|8 marca
|Serie A
|AC Milan – Inter
|od 1910 zł
O VisitFootball.com:
VisitFootball.com to wiodąca europejska platforma podróży piłkarskich z ponad 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu kibicom oficjalnych biletów i atrakcji piłkarskich. Zaufało jej tysiące kibiców każdego sezonu, gwarantując bezpieczny i niezapomniany dostęp do największych stadionów i klubów w Europie.
Usługa sprzedaży biletów oraz obsługa klientów jest realizowana przez Voetbaltrips. Obowiązuje regulamin.