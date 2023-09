Imago/Colin Poultney Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire jest od dłuższego czasu mocno krytykowany przez kibiców i ekspertów

Gracz Manchesteru United wciąż może liczyć na miejsce w wyjściowym składzie reprezentacji Anglii

Gareth Southgate stanął w obronie wyśmiewanego środkowego obrońcy

Maguire może liczyć na wsparcie selekcjonera

Erik ten Hag zrezygnował już z korzystania z usług Harry’ego Maguire’a, który mógł latem opuścić Manchester United. Defensor w obecnym sezonie rozegrał tylko 24 minuty w rywalizacji z Arsenalem. Mimo to wciąż cieszy się zaufaniem Garetha Southgate’a w reprezentacji Angli.

Selekcjoner przed spotkaniem z Australią postanowił wziąć w obronę krytykowanego mocno obrońcę. Zdaniem szkoleniowca krytyka nie jest zasłużona.

– Od dłuższego czasu ludzie traktowali go w kompletnie niedorzeczny sposób, to jakiś żart. Nie znam drugiego zawodnika traktowanego w taki sposób przez naszych ekspertów. To przekracza wszystko, co widziałem – stwierdził w rozmowie z Timem Spiersem selekcjoner Anglików.

Lwy Albionu podczas wrześniowej przerwy reprezentacyjnej zgubiły pierwsze w eliminacjach do EURO 2024 punkty. Zremisowały 1:1 z Ukrainą.

