W Anglii trwa nieustająca dyskusja na temat najlepszej pozycji dla Phila Fodena. Sam piłkarz chciałby występować jako ofensywny pomocnik, ale Gareth Southgate i Pep Guardiola widzą go bliżej skrzydła.

Temat najlepszej pozycji boiskowej dla Phila Fodena rozgrzewa opinię publiczną w Anglii

Sam zawodnik uważa, że najwięcej może dać jako ofensywny pomocnik

Gareth Southgate, podobnie jak Pep Guardiola, woli wystawiać 23-latka bliżej skrzydła

“Guardiola musi mieć swoje powody”

Phil Foden uznawany jest za wielki angielski talent. Piłkarz Manchesteru City ma jednak już 23 lata, a wciąż nie jest niekwestionowanym członkiem wyjściowego składu – ani w klubie, ani w reprezentacji Anglii. Na Wyspach trwa dyskusja na temat najlepszej boiskowej pozycji dla piłkarza. Sam zainteresowany twierdzi, że najwięcej swoich atutów jest w stanie pokazać, występując jako ofensywny pomocnik. Z kolei Gareth Southgate stawia na niego bardziej w roli skrzydłowego.

– Nie występuje tam [na “dziesiątce” – przyp. PP] w Manchesterze City i pewnie jest ku temu powód. Zapytaj o to Pepa Guardiolę. Najlepszy trener na świecie też wystawia go na skrzydle. Tam ma większą swobodę ruchów, a to ważne dla zespołu – powiedział selekcjoner Synów Albionu.

Anglicy we wtorek wieczorem zmierzą się w meczu towarzyskim ze Szkocją. Zobaczymy, czy trener znajdzie dla Fodena miejsce w wyjściowym składzie.

23-latek wystąpił już w tym sezonie w czterech spotkaniach Premier League. Zanotował w nich trzy asysty.

