Miedź Legnica walczy o awans do Ekstraklasy, a jej piłkarze są obserwowani zarówno przez kluby z Polski, jak i zza granicy

Nie tylko Wiktor Bogacz jest na celowniku, choć o nim pisało się ostatnio zdecydowanie najczęściej, zwłaszcza w kontekście zainteresowania New York Red Bulls

Z informacji Goal.pl wynika, że również Cracovia zwróciła uwagę na dwóch graczy legnickiego klubu. To młodzi Polacy, z dużym potencjałem

Bogacz otwiera listę życzeń, ale za nim jest dwóch innych 20-latków

Wiktor Bogacz to najczęściej powtarzane ostatnio nazwisko jeśli chodzi o Miedź Legnica. Utalentowany napastnik jest na radarze wielu znanych klubów, ale najbliżej mu do MLS. Bogacz był ostatnio na kilkudniowym rekonesansie w Nowym Jorku, na zaproszenie New York Red Bulls. Na tym jednak nie koniec.



Z informacji Goal.pl wynika, że Cracovia obserwuje dwóch piłkarzy Miedzi. Pierwszy z nich to 20-letni Iwo Kaczmarski. To defensywny pomocnik, który ma już na koncie występy nie tylko w Polsce (Korona Kielce, Raków Częstochowa), ale i we Włoszech. Zresztą, aby być precyzyjnym, to ten zawodnik wciąż jest piłkarzem włoskiego Empoli, do Miedzi Legnica jedynie wypożyczonym. Umowa czasowego pobytu w Miedzi kończy się po tym sezonie, a polski klub ma prawo pierwokupu. Cena? Z naszych ustaleń wynika, że to nieco mniej niż 500 tysięcy euro.

Kostka “krąży” między reprezentacjami. Raz Polska, raz Niemcy

Kaczmarski w barwach Miedzi spisuje się bardzo dobrze (14 ligowych meczów, 3 gole, asysta), stąd zainteresowanie “Pasów” w najmniejszym stopniu nie dziwi. Nie jest on jednak, jak wspomnieliśmy, jedynym zawodnikiem Miedzi, na którego zerkają działacze Cracovii. Ten drugi to, według wiedzy Goal.pl, Michael Kostka. To również młody zawodnik, w zasadzie rówieśnik Kaczmarskiego, mający polskie i niemieckie obywatelstwo.



Kostka jest prawym obrońcą, grającym też w kadrze U20. Choć w jego przypadku występy w polskiej kadrze (U15,U16) przeplatał z grą w reprezentacji Niemiec (U17, U18,U19). Jego umowa z Miedzią kończy się po tym sezonie.