PressFocus Na zdjęciu: Artur Jędrzejczyk

Artur Jędrzejczyk to współczesna legenda Legii

Doświadczony obrońca wciąż daje drużynie wiele jakości

Piłkarz stołecznego klubu ma jasne stanowisko w sprawie swojej przyszłości

Legia może liczyć na weterana. Pragnie nowej umowy

Artur Jędrzejczyk 2 maja może wygrać swój szósty Puchar Polski. Warunkiem jest to, że Legia pokona Raków. Defensor stołecznego klubu wciąż odczuwa w sobie głód zwyciężania.

– Jestem zdrowy, czuję w sobie dużo motywacji. Cały czas jestem nienasycony i to pcha mnie do przodu – przekonuje Jędrzejczyk, który w tym roku skończy 36 lat. Mimo tego pragnie on nowej umowy z klubem.

– Nie chcę się zatrzymywać, bo mam jeszcze wiele do wygrania i osiągnięcia. Jeśli dostanę możliwość, to przedłużam. I nawet się nie zastanawiam – deklaruje obrońca mając kontrakt z Legią do 30 czerwca 2024 roku.

Czytaj także: Benedyczak strzela we Włoszech. Gol w “polskim” meczu