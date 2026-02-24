Bilety na mecze Atletico, Interu i Realu w Lidze Mistrzów

14:08, 24. lutego 2026
Redakcja Goal.pl
Redakcja Goal.pl Źródło:  Goal.pl

“Goal.pl Bilety by VisitFootball” to serwis, w którym kupisz wejściówki na mecze Ligi Mistrzów.

Bilety na mecze w całej Europie są już dostępne!
Bilety na mecze w całej Europie są już dostępne!

Szukasz biletów na spotkania piłkarskiej Ligi Mistrzów? Chciałbyś kibicować z trybun gwiazdom światowej piłki? Jeśli tak, to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą biletów na mecze piłki nożnej. Aktualnie w ofercie są dostępne wejściówki m.in. na mecze Ligi Mistrzów, Serie A i Premier League.

Wybierasz się do Mediolanu i zamierzasz obejrzeć mecz na San Siro? Chcesz zorganizować futbolową wycieczkę do Anglii, a może marzysz o obejrzeniu z trybun piłkarzy PSG? Sprawdź nas!

DataRozgrywki MeczCena biletów
24 lutegoLiga MistrzówAtletico Madryt – Club Bruggeod 530 zł
24 lutegoLiga MistrzówInter Mediolan – Bodo/Glimtod 385 zł
24 lutegoLiga MistrzówNewcastle – Qarabag FKod 615 zł
24 lutegoLiga MistrzówBayer Leverkusen – Olympiakosod 385 zł
25 lutegoLiga MistrzówReal Madryt – Benfica Lizbonaod 1205 zł

O VisitFootball.com:

VisitFootball.com to wiodąca europejska platforma podróży piłkarskich z ponad 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu kibicom oficjalnych biletów i atrakcji piłkarskich. Zaufało jej tysiące kibiców każdego sezonu, gwarantując bezpieczny i niezapomniany dostęp do największych stadionów i klubów w Europie.

Usługa sprzedaży biletów oraz obsługa klientów jest realizowana przez Voetbaltrips. Obowiązuje regulamin.