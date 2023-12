133 rzeczy, których nie spodziewaliśmy się w 2023 roku w Uniwersum Polskiej Piłki

To był bardzo długi rok z polską piłką. Afera premiowa jest już tylko mglistym wspomnieniem sprzed miesięcy. Stasiakowe wojaże po Kiszyniowie zdają się machać nam z pocztówki sprzed trzech lat. Pucharowa przygoda Lecha, eliminacyjne boje Rakowa, dzielna Legia... Do tego latająca kuwetka Goncalo Feio, sprawa Kevina Komara, kapibary wrocławskie, GTA: Nowy Sącz. Słowem - działo się.

PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

To był absolutnie szalony rok w polskiej piłce – i to zarówno w wydaniu reprezentacyjnym, jak i klubowym

Liczba afer, afereczek i aferuniek z ostatnich dwunastu miesięcy jest wręcz imponująca

Oto lista ponad stu rzeczy, których nie spodziewaliśmy się w mijającym roku, a które jednak się wydarzyły

2023 rok w polskiej piłce – co się wydarzyło?

To była naprawdę świetna runda w Ekstraklasie. Pewnie kibice ŁKS-u Łódź czy Ruchu Chorzów zgłaszają w tym momencie wniosek odrębny, ale rzućmy okiem na te miesiące spoza fotela kibica. Były emocje zarówno w czubie tabeli, jak i na jej dole. Śledziliśmy dwie niespodz… sensacje ligowe w postaci formy Jagiellonii i Śląska. Widzieliśmy piękne gole, wcale nie brzydsze asysty. No i były też wątki, które uwielbiamy – kuriozalne sytuacje gabinetowe, zaskakujące zwolnienia trenerów, kiksy, nietrafione transfery…

Ale przecież rok to nie tylko jesień. Jest też ligowa wiosna. A jeśli do tego dorzucimy permanentnie rozgrywające się akcje PZPN-owskie (oj, ten rok był pod tym względem naprawdę syty), wyniki reprezentacji Polski, wojaże osób luźno związanych z polskim futbolem, to dostaniemy bogaty materiał, z którego możemy szyć, żartować, podśmiechiwać się.

Czas na zestawienie zdarzeń, których spodziewać się nie mogliśmy, a które jednak się wydarzyły w tym roku w całym Uniwersum Polskiej Piłki.

2023 rok w polskiej piłce – podsumowanie

1. Reprezentacja Polski zdobędzie jedenaście punktów w grupie eliminacyjnej do Euro z Czechami, Albanią, Mołdawią i Wyspami Owczymi

2. Skończymy eliminacje bez żadnego zwycięstwa nad Mołdawią

3. Okaże się, że były mistrz Europy to za mało, by ogarnąć reprezentację Polski

4. Byłego mistrza Europy na stanowisku selekcjonera zastąpi zatem wyciągnięty z reprezentacji młodzieżowej Michał Probierz

5. W ciągu roku z reprezentacją pożegna się Grzegorz Krychowiak, na jedno zgrupowanie odstawiony zostanie Arkadiusz Milik, podobnie Jan Bednarek, a Kamil Glik będzie wyglądał tak w Cracovii, że rozmowa o jego powołaniu w ogóle nie będzie wracać

6. A, właśnie – Kamil Glik wróci do Ekstraklasy, zagra w Cracovii

7. W tej Cracovii nie będzie w TOP3 stoperów drużyny

8. Cracovia w maju zlikwiduje rezerwy

9. Cracovia w listopadzie przywróci rezerwy

10. Ale wróćmy do reprezentacji Polski – Michał Probierz będzie jednym z najbardziej otwartych na media selekcjonerów w historii

11. Czasem wyjdzie mu to na dobre, czasem na złe

12. Na dobre wtedy, gdy będzie zostawiał na boku swoją starą taktykę oblężonej twierdzy

13. Na złe wtedy, gdy będzie argumentował wystawienie Dziczka kosztem Slisza, że ten jest wyższy

14. PZPN będzie kroczącą fabryką skandali, skandalików i afer

15. Nie no, tego akurat się w pełni spodziewaliśmy

16. Doczekamy się wielkiego powrotu Mirosława Stasiaka na nagłówki wszystkich portali sportowych

17. Piosenka “Za zu zi” wróci na listy przebojów

18. Paweł Jóźwiak, czyli prezes FEN, wraz z partnerką zawitają do Uniwersum Polskiej Piłki

19. Długimi tygodniami będziemy śledzić Stasiaka, Jóźwiaka, firmę InSzury, kabanosy Tarczyńskiego, zaproszenia, hity Gąssowskiego w aferze, która przykryła nawet porażkę z Mołdawią

20. Światło dzienne ujrzy fantastyczna przemowa Cezarego Kuleszy pod adresem prezesa albańskiej federacji

21. Kulesza podzieli się w niej ciekawym spostrzeżeniem o treści “dzisiejszy mecz… grają piłkarze… my nie mamy na to wpływu”

22. Jedną z najmniejszych afery PZPN-u będzie wideo reklamowe zawierające śladowe elementy Antoniego Fijarczyka, któremu swego czasu skrócono nazwisko do samego “F”

23. PZPN-owski rok afer zwieńczymy tekstem Tomka Włodarczyka o szmuglowaniu alkoholu i kabanosów do Kataru

24. Operacja Pustynna Burza, vel. Dni Promocji Polski, vel. Jak To Tak Mundial Bez Picia zostanie szybko zdementowany przez PZPN

25. Cezary Kulesza udzieli obszernego wywiadu, w którym jakieś 80% treści będzie skupiało się na tym, że prezes będzie dementował doniesienia o tym, że był pijany tu, był pijany tam, oraz był pijany tu i tam

26. Czesław Michniewicz dołączy do konstelacji gwiazd arabskiego futbolu i zostanie trenerem Al-CośTam

27. Czesław Michniewicz po dziewięciu meczach zostanie wypieprzony z Al-CośTam

28. Ale co się pośmialiśmy z prezentacji Michniewicza, to nasze – odchudzony w Photoshopie Czeslav Mihnievic śni nam się do dziś

29. Marek Papszun nie zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski

30. Marek Papszun – wbrew doniesieniom medialnym – nie zostanie trenerem Schalke

31. Nie zostanie też trenerem Szachtara Donieck, OFI Kreta, reprezentacji Czech, Ajaksu Panterdam, Deportivo La Chickeno i klubu przyjaciół Jarka Jakimowicza

32. Marek Papszun wróci zatem do Ekstraklasy

33. A konkretnie – do Canal+, gdzie będzie stałym ekspertem Ligi+Extra

34. Jacek Zieliński przeprowadzi latem takie okno transferowe, że rywalom pospadają buty i w ogóle zostanie najlepszym dyrektorem sportowym w historii dyrektorów sportowych

35. Później się okaże, że jednak Marc Gual najlepszy to już był, a Gil Dias nie jest portugalską odpowiedzią na Marcelo

36. Ale Legia i tak przefrunie przez eliminacje do Ligi Konferencji Europy, a później wyjdzie z grupy z Aston Villą, Zrinjskim i AZ Alkmaar

37. Dariusz Mioduski dostanie w łeb podczas meczu z AZ Alkmaar, a Pankov z Josue trafią do aresztu

38. To jednak Legia będzie najczęściej karanym klubem przez UEFA w historii klubów grających w rozgrywkach UEFA

39. Między innymi za to, że kibice Legii pojadą do Anglii myśląc, że wejdą w 2000 osób na stadion, choć Aston Villa jasno powie, że 2000 osób to nie wejdzie na pewno

40. Josue zaliczy jesienią w Ekstraklasie mniej asyst od Tobiasza, Ravasa i Madejskiego

41. PS – Tobiasz, Ravas i Madejski grają na pozycji bramkarza

42. Maciej Gajos pieprznie sobie gola z połowy boiska w ostatniej minucie meczu z Legią, a później wyjdzie do Tajlandii

43. Lechia przypieczętuje spadek pod wodzą byłego trenera Akritasu Chlorakas

44. Wisła Płock mimo pierdyliarda punktów po starcie sezonu i tak spadnie z Ekstraklasy

45. Rozgrzewka Caye Quintany w Kaliszu przejdzie do legendy piłkarstwa polskiego, aż paliło mu się pod butami

46. Ivan Djurdjević zostanie zastąpiony Jackiem Magiera, który wcześniej został zastąpiony przez Piotra Tworka, następnie Magiera utrzyma Śląsk oraz zrobi z niego mistrza jesieni

47. Tak, to wszystko na przestrzeni nieco ponad pół roku

48. Śląsk na początku roku będzie kojarzył się z jakąś dziwną umową sponsorską z wrocławskim zoo, podjadaniem karmy kapibarom i zbyt grubym Erikiem Exposito

49. Śląsk na końcu roku będzie kojarzył się z bardzo dobrą frekwencją, niezwykle skutecznym punktowaniem i zbyt dobrym Erikiem Exposito

50. Raków po mistrzostwie zapowie, że na transfery wyda maksymalnie pół bańki euro, a potem sprowadzi milion piłkarzy, w tym gwiazdę Ekstraklasy, Sonny’ego Kittela oraz Maxime Domingueza

51. Raków sprzeda Domigueza jakoś trzy kwadranse po tym, jak ten przywita się z kolegami z Rakowa

52. Gutkovskis po zdobyciu mistrzostwa wejdzie na płot i łotewską sztuką negocjacji spróbuje nakłonić prezydenta Częstochowy do budowy nowego stadionu

53. Uczyni to słowami “Matyjaszczyk, ch… ci w du…”

54. Raków zwoła wielką konferencję, zaprosi siedemnaście tysięcy dziennikarzy i ogłosi, że nowym trenerem w kolejnym sezonie będzie Dawid Szwarga, choć w mediach wymieniać się będzie Michniewicza, Brzęczka, Magierę, Szulczka, Niedźwiedzia, Probierza i Brosza

55. Dawid Szwarga nie będzie prowadził Rakowa w dresie i bejsbolówce, ale przez pierwszy kwartał pracy odpowie na miliard pytań o to, dlaczego nie jest Markiem Papszunem

56. Będziemy oglądać dwa polskie zespoły w fazie grupowej europejskich pucharów

57. Nie będziemy oglądać trzech polskich zespołów w fazie grupowej europejskich pucharów, gdyż Lech odpadnie z Erikiem Grendelem, Martinem Bukatą, Filipem Bainoviciem oraz ich kolegami

58. Lech w ciągu jednego roku zagra w ćwierćfinale Ligi Konferencji oraz dostanie w pędzel w Trnawie

59. Mariusz Rumak wróci do Ekstraklasy

60. Nie do studia Canal+, a do Lecha Poznań

61. Będący bliski zwolnienia John van den Brom zirytuje się, że dziennikarz zadaje pytania o regres formy i powie, że woli się skupiać na pozytywach

62. Lech na kilka miesięcy straci Ishaka i Salamona – ten pierwszy złapie boreliozę, a ten drugi obleje test antydopingowy

63. Wiosną Dawid Szulczek zażartuje, że Warta powalczy jeszcze o wicemistrzostwo Polski

64. Jesienią Dawid Szulczek będzie się zastanawiał, czy nie zgłosić czasem trenera Bartłomieja Babiarza, bo może on by ogarnął zespół w tyłach

65. Na stadionie Miedzi zostaną przeprowadzone ćwiczenia policji z pacyfikacji agresywnych kibiców

66. Motor Lublin przez miesiąc będzie najbardziej medialnym klubem w kraju

67. Goncalo Feio będzie przez miesiąc najbardziej medialnym Portugalczykiem świata

68. Zbigniew Jakubas przy każdej konferencji w aferze tackowej będzie dawał show

69. Wprowadzi do Uniwersum Polskiej Piłki chociażby pana Wątróbkę, panią Izunię, Warrena Buffetta, traktor do czesania sztucznej murawy z korkiem

70. Niedługo później obwieści, że sklep klubowy Motoru nie działa, gdyż ktoś zwinął klucze

71. Motor nie zważając na czarny PR, latające tacki i asystenta pana Buffetta awansuje do 1. ligi i będzie tam sobie nieźle radził

72. Marketing Lechii przeprowadzi konkurs, gdzie do wygrania będą spodenki Flavio Paixao, po czym wyśle spodenki Flavio Paixao, ale jakieś treningowe, bez herbu i z krzywym podpisem rzeczonego Flavio

73. Bramkarz ekstraklasowej Puszczy Niepołomice zostanie pobity na wiejskim festynie przez kiboli Wisły Kraków za to, że Puszcza wyeliminowała Wisłę z gry barażowej o Ekstraklasę

74. Później się okaże, że z tego punktu prawdą jest tylko stan zdrowotny bramkarza Puszczy i poza nim nikt nie potwierdza wersji, że bili go kibice Wisły

75. Wisła Kraków będzie broniła Radosława Sobolewskiego przed krytyką kibiców

76. Wisła Kraków zwolni Radosława Sobolewskiego

77. Nowy Sącz okaże się jednym z najbardziej patologicznych miejsc na mapie Polski pod kątem przepalania miejskiej forsy

78. Okaże się chociażby, że w tamtejszym budżecie obywatelskim wygrała opcja “karnety dla kibiców Sandecji na cały rok, bo fanom jest smutno po spadku, 400 tysięcy złotych”

79. Henryk Kula udzieli takich wywiadów, że dostarczy cytatów do tuzina programów sportowych

80. Ot, chociażby znakomity “Jeżeli państwo pobiera podatki, a ja płacę podatki, to następnie są to pieniądze państwa, a nie pieniądze moje. Jak mi się coś nie podoba, to mogę protestować.” w rozmowie z Weszło

81. Ale “Czy musimy awansować? Nic nie musimy. Piłka nożna uczy pokory. Ale jestem przekonany, że awansujemy […] Ja wierzę, że z pomocą tej naszej polskiej gospodyni Matki Boskiej Częstochowskiej uda się” na łamach Przeglądu Sportowego i tak przebije wszystkie poprzednie

82. Mateusz Morawiecki obieca wszystkim po stadionie, bazie szkoleniowej i akademii

83. A później wyjdzie taki Ruch Chorzów i powie, że czuje się oszukany, gdyż stadionu nie dostał

84. Znikąd wypłynie afera o tym, że lekarz kadry Jacek Jaroszewski oszuka braci Krychowiak i potajemnie przejmie ich wspólną klinikę

85. Później Jaroszewski wszystko pięknie wyjaśni i okaże się, że to jednak nie do końca tak było, że przejął potajemnie ich wspólną klinikę

86. Aczkolwiek obecności Tadeusza Fajfra w konflikcie lekarza kadry z pomocnikiem kadry to nikt nie mógł się spodziewać

87. Na jaw wyjdzie pomysł Adama Majewskiego, by w szatni Stali Mielec puszczać przemowę motywacyjną Parisa Platynova

88. Tak, TĘ przemowę motywacyjną Parisa Platynova o waleniu do zera

89. Stal Mielec nie doceni pomysłów trenera Majewskiego i zastąpi go Kamilem Kieresiem

90. Kibice Stali wywieszą transparenty “KIEREŚ WON”, a Kiereś następnie wygra sobie mecz z Legią na wyjeździe

91. Stal Mielec nafaszeruje Ilję Szkurinę granulatem dla napastników, a ten odstawi lepszą rundę od tej Saida Hamulicia

92. Fabian Piasecki strzeli jesienią dokładnie zero goli w Ekstraklasie, a refren pod tytułem “Raków musi ściągnąć napastnika” będzie wracał nawet pomimo sprowadzenia Zwolińskiego i Crnaca

93. Mateusz Żukowski znajdzie klub w Ekstraklasie

94. Mateusz Żukowski będzie na ustach wszystkich po tym, jak zaprotestuje na internetowym streamie przeciw jedzeniu kamienia z czajnika przez swoją wybrankę serca

95. Jacek Magiera powie, że Żukowski ma potencjał reprezentacyjny, a by dotrzeć do niego zabrał go na spacer

96. Ten punkt wypada powtórzyć – najgłośniej o Mateuszu Żukowski będzie wtedy, gdy jego dziewczyna będzie chciała jeść kamień z czajnika

97. Śląsk będzie pruł w Ekstraklasie, ale co jakiś czas będą do niego przyklejały się rozmaite afery – tak jak chociażby ta związana z dziennikarzem Marcinem Torzem, któremu urzędnicy mieli proponować wysokie stanowisko w klubie

98. Jagiellonia Białystok będzie grała najlepszą piłkę w Polsce, a Łukasz Masłowski trafi z absolutnie każdym transferem – czy to zdolnym pierwszoligowcem, czy napastnikiem z Niemiec, czy stoperem z Hiszpanii, czy rezerwowym Widzewa

99. Bartłomiej Wdowik podczas jednej rundy strzeli więcej goli ze stałych fragmentów gry niż wszyscy pozostali ekstraklasowicze przez cały rok

100. Bartłomiej Wdowik strzeli gola bezpośrednio z rzutu rożnego

101. Rafał Kurzawa zagra przyzwoitą rundę

102. Pogoń Szczecin ogłosi, że za poprzedni sezon ma prawie 30 mln złotych straty

103. Promocja na herbatę (4 zł zamiast 8 zł) wyda się przy tym nierozważnym zarządzaniem budżetem

104. Filip Mladenović po finale Pucharu Polski znokautuje pół składu Rakowa, dostanie karę i wyjedzie sobie do Grecji

105. Erik Janża nazwie sędziego frajerem, dostanie czerwoną kartkę, po czym przyzna, że u niego w kraju “frajer” to komplement

106. Lukas Podolski będzie grał dużo mniej, ale za to będzie niezwykle aktywny w uderzaniu we władze Górnika Zabrze

107. Adam Matysek zostanie prezesem Górnika Zabrze, zapowie przejęcie obowiązków dyrektora sportowego Górnika Zabrze

108. Adam Matysek zrezygnuje z prezesury w Górniku Zabrze kilka dni po tym, jak zapowie przejęcie obowiązków dyrektora sportowego Górnika Zabrze

109. Alessandro Del Piero, Michael Owen i Marco Materazzi zagrają w meczu gwiazd w Tychach

110. Nikt nie będzie o tym wiedział

111. Głośno zrobi się dopiero po tym, gdy okaże się, że nikt o takim meczu nie wiedział

112. Wybuchnie afera familiadowa

113. Piłkarze Legii wystąpią w Familiadzie, nie pójdzie im wybitnie, a Paweł Wszołek będzie wydzwaniał do dziennikarza, który ośmielił się nie docenić jego występu

114. Karol Strasburger będzie musiał prostować wypowiedzi Wszołka o tym, że odcinek Familiady został niefortunnie dla Wszołka zmontowany

115. ŁKS będzie chciał atakować Ekstraklasę przesympatycznym Adamem Marciniakiem, Danim Ramirezem i Pirulo

116. ŁKS zapomni, że mamy już 2023 rok, ale za to przypomni sobie, że można zwolnić Kazimierza Moskala

117. Ruch Chorzów dokona rewolucji – po awansie do Ekstraklasy zwolni Jarosława Skrobacza i zaproponuje trenera, który wniesie do zespołu kompletnie nową jakość i rewolucyjne metody szkoleniowe oraz świeże spojrzenie z zewnątrz

118. Czyli Jana Wosia, dotychczasowego asystenta Skrobacza

119. Piast Gliwice zremisuje dwanaście meczów w jednej rundzie

120. Zremisuje między innymi z ŁKS-em, choć prowadził 3:0

121. Tomasz Tułacz nie dostanie dożywotniego kontraktu w Puszczy Niepołomice, ale beniaminek przedłuży z nim umowę

122. Ale nie będzie to nic dziwnego, bo Puszcza wyrośnie na najlepszego beniaminka sezonu, choć grają w Krakowie, bo do ich stadionu nie dojechałby wóz transmisyjny Live Park

123. Radomiak Radom ogłosi pożegnanie z trenerem Galcą godzinę przed rozpoczęciem meczu ze Śląskiem Wrocław

124. Radomiak będzie chciał wykopać Galcę przez kilka tygodni, ale jakoś nie będzie mógł się do tego zabrać

125. Radomiak będzie zamieszany w aferę dopingową po tym, jak Pedro Henrique poda się za Luizao (albo na odwrót) podczas kontroli

126. Klub będzie to tłumaczył faktem, że żaden z nich nie potrafił się dogadać z osobą, która miała ich skontrolować

127. Średnio raz w miesiącu przeczytamy, że Arka Gdynia może zostać sprzedana, że nie może zostać sprzedana, że jej sprzedaż jest blokowana, że jej sprzedaż jest wymuszana, że coś tam

128. Cezary Kulesza niczym Terminator przetrwa wszystkie afery i aferki

129. Ekstraklasa podtrzyma przepis o młodzieżowcu

130. Ale już pod koniec rundy zacznie się przebąkiwać o całkowitej likwidacji tego przepisu

131. Polska piłka przetrwa ten rok i nie dokona spektakularnej implozji

132. Jakoś damy radę wytrwać ten maraton afer przerywany co jakiś czas graniem w piłkę

133. Z wypiekami na twarzy siądziemy do nowego sezonu Uniwersum Polskiej Piłki w 2024 roku