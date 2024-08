Zagłębie wykonało kolejny krok do zwojowania Betclic 2. Ligi

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Biliński

Zagłębie Sosnowiec z trzecim z rzędu zwycięstwem

Zagłębie Sosnowiec w trakcie letniego okna transferowego zmieniło się nie do poznania. Jednocześnie pion sportowy ekipy z ArcelorMittal Park stworzył zespół, który ma co najmniej powalczyć o miejsce premiowane grą w barażach. Podobny cel miała Resovia, która na starcie rozgrywek Betclic 2. Ligi zostawiła już Wieczystą Kraków (1:0) i Chojnicznakę Chojnice (1:0). Tym samym hit trzeciej kolejki miał miejsce w niedzielny wieczór na arenie w Sosnowcu.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji żadnej z ekip nie udało się skierować piłki do siatki. Ciekawym zdarzeniem było natomiast to, że kontuzji nabawił się arbiter Karol Iwanowicz. Tym samym musiał go zastąpić sędzia techniczny, którym był Kaciej Węgrzyk. Godne uwagi jest z kolei to, że Zagłębiu należała się jedenastka za przewinienie na Bartoszu Boruniu, a ponadto nieuznane zostało trafienie Kamila Bilińskiego.

W drugiej połowie wynik rywalizacji został otwarty w 49. minucie. Po centrze bramkę zdobył najskuteczniejszy graczy sosnowiczan. Biliński skierował piłkę do siatki po strzale z bliska. Z kolei w 79. minucie rezultat rywalizacji na 2:0 dla gospodarzy ustalił Joel Valencia i trzecia z rzędu wygrania Zagłębia stała się faktem.

W następnej kolejce drużyna Marka Saganowskiego zmierzy się w roli gościa z Zagłębiem II Lubin. Z kolei rzeszowian czeka potyczka w roli gospodarza z Olimpią Grudziądz.

Zagłębie Sosnowiec – Resovia 2:0 (0:0)

1:0 Kamil Biliński 49′

2:0 Joel Valencia 79′