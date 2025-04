Wieczysta zdecydowała ws. Peszko. Wiemy co dalej z przyszłością trenera

Krzysztof Porebski / PressFocus Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Sławomir Peszko odchodzi z Wieczystej

Wieczysta Kraków poinformowała w piątek rano w oficjalnym komunikacie, że Sławomir Peszko zakończył pracę w roli trenera pierwszej drużyny. Drużyna byłego reprezentanta Polski w ostatnim czasie nie była w najlepszej formie. Na sześć poprzednich spotkań trzy przegrała i jeden zremisowała. To właśnie po ostatnim remisie ze Świtem Szczecin postanowiono o rozstaniu się z Peszko.

Klub zajmuje obecnie drugie miejsce w 2. Lidze i traci sześć oczek do liderującej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Jednak trzecia Polonia Bytom ma tyle samo punktów co zespół z Krakowa. Dwie pierwsze pozycje dają bezpośredni awans do 1. Ligi

Sławomir Peszko zakończył pracę w roli trenera pierwszej drużyny Wieczystej Kraków. Dziękujemy za zaangażowanie, wkład w rozwój zespołu i wspólne sukcesy.

➡️https://t.co/oFveiIw3Wb pic.twitter.com/vzpqdFvMZ6 — KS Wieczysta Kraków (@wieczysta) April 18, 2025

Peszko został szkoleniowcem Wieczystej we wrześniu 2023 roku, gdy ta znajdowała się jeszcze w 3. Lidze. W sezonie 2023/2024 awansował z zespołem do 2. Ligi.

Klub w komunikacie dziękuje swojemu byłemu zawodnikowi za pracę i zaangażowanie. Jego obowiązki przejmie dotychczasowy asystent, Rafał Jędrszczyk, który w przeszłości przez krótką chwilę pełnił już rolę tymczasowego trenera.

Na razie nie wiadomo kto zostanie następcą Peszko. Wcześniej do klubu przymierzany był Kazimierz Moskal, ale według doniesień to nie on ma objąć drugoligowy zespół.

