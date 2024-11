fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Polonia Bytom doznała pierwszej porażki w tym sezonie w roli gospodarza w Betclic 2. Lidze, ulegając Pogoni Grodzisk Mazowiecki po golu Nikodema Niskiego. Tym samym rewelacyjny beniaminek ma na swoim koncie 46 punktów, stając się jeszcze poważniejszym kandydatem do awansu do Betclic 1. Ligi. Z kolei bilansem 40 oczek legitymują się Niebiesko-czerwoni. Po zakończeniu zawodów na ich temat kilka słów wyrazili szkoleniowcy obu ekip.

Marcin Sasal (Pogoń Grodzisk Mazowiecki): – Pierwsza rzecz to jest podejście do meczu. Mieliśmy kilka zmian pod kątem taktyki. Chcieliśmy w pierwszej połowie więcej pograć piłką i grać więcej bokami boiska. To nam się udało. Mecz trzeba było rozegrać taktycznie. Przewagę miała Polonia, ale zagraliśmy jak dojrzały zespół. Zagraliśmy poprawnie taktycznie. Mamy dwumecz z Polonią z głowy i sześć punktów zapasu. Dużo się zrobiło szumu wokół klubu. Widać natomiast chęć w zawodnikach do zwyciężania.

Niebiesko-czerwoni świadomi braku płynności w grze

Łukasz Tomczyk (Polonia Bytom): – Na chłodno, mieliśmy swoje sytuacje. Mam na myśli takie bramkowe, po których można było pokusić się o bramkę. Przeciwnik nas skarcił. Jest ogromny niedosyt. Jeśli ma się sytuacje, trzeba mieć jakość, aby ją wykorzystać. Rozegraliśmy niezły mecz, ale czegoś nam zabrakło. Nie byliśmy płynni, aby dojść do płynnej szansy. Chciałbym podziękować naszym kibicom, którzy w trudnych momentach dawali nam energię.

W następnej kolejce bytomian czeka wyjazdowa potyczka z Olimpią Grudziądz. Po niej Polonia uda się na urlopy, aby w grudniu ponownie wrócić do treningów. Z kolei zespół z Grodziska Mazowieckiego zmierzy się z Podbeskidziem.

