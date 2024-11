fot. PressFocus Na zdjęciu: Polonia Bytom - Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Polonia – Pogoń, czyli mecz sezonu przy Piłkarskiej

Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki to dwie ekipy, które liczą się aktualnie w walce o bezpośredni awans z Betclic 2. Ligi do Betclic 1. Ligi. Przed startem sobotniej potyczki obie drużyny w ligowej tabeli dzieliła różnica tylko trzech oczek. Niebiesko-czerwoni przystępowali do spotkaniach, chcąc wykorzystać atut gry w roli gospodarza, a także zrewanżować się ekipie Marcina Sasala za porażkę z pierwszej części sezonu (0:2).

Betclic 2. liga – skróty meczów

W pierwszej części gry byliśmy świadkami spotkania, w którym dużo było walki. W pierwszym kwadransie nie brakowało ostrej gry, co wiązało się z kilkuminutowymi przerwami. Pierwsza groźna okazja do zdobycia bramki miała natomiast miejsce w 27. minucie, gdy przed szansą strzelenia gola stanął Jakub Apolinarski. Gracz gości oddał strzał z bliska, ale na posterunku był Axel Holewiński.

Na kameralnym obiekcie w Bytomiu od samego początku sobotniej rywalizacji ciężary z kibicami miał Nikodem Niski. Fani bytomian nie szczędzili obraźliwych słów w kierunku 22-latka. Niektórzy nawet sugerowali z przymrużeniem oka, nawiązując do Kampanii Movember, zwracającej uwagę na raka jąder u mężczyzn, aby zawodnik sobie odpuścił tego typu badania, bo może mu brakować pewnych narządów.

Rewelacyjny beniaminek zdobył Bytom

Niski natomiast na nerwach gospodarzy zagrał w 39. minucie, gdy zamienił na gola świetną kontrę gości, notując czwarte trafienie w tym sezonie. Polonia mogła 120 sekund później mogła strzelić gola na 1:1, gdy Szymon Michalski był blisko zdobycia bramki. Trafił jednak piłką w słupek. Na przerwę zatem w lepszych nastrojach udała się drużyna z Grodziska Mazowieckiego.

Po zmianie stron ekipa z Bytomia cały czas próbowała odrobić stratę. To nie było łatwym zadaniem, mając na uwadze to, że przeciwnik uważnie pilnował pozycji i nie otwierał się, mając korzystny rezultat. W każdym razie w 63. minucie na mocny strzał z dystansu pozwolił sobie Lucjan Zieliński. Chociaż próba 26-latka była celna, to nie dał się pokonać Dmytro Sydorenko i obiekt w Bytomiu obiegł jęk zawodu.

W ostatnich 20 minutach spotkania gospodarze mieli kolejną okazję do zdobycia bramki. Kamil Wojtyra stanął oko w oko z golkiperem rywali, ale po jego strzale Sydorenko nie został zmuszony do wysiłku. Do końca zawodów rezultat się nie zmienił i trzy oczka zainkasowała Pogoń. Tym samym Niebiesko-czerwoni doznali pierwszej porażki w tej kampanii u siebie. W następnej kolejce bytomianie na wyjeździe zmierzą się z Olimpią Grudziądz. Z kolei zespół z Grodziska Mazowieckiego zagra z Podbeskidziem.

Polonia Bytom – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0:1 (0:1)

0:1 Nikodem Niski 39′