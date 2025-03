Polonia Bytom kontra Bielsko-Biała. Po Podbeskidziu czas na Rekord

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Arak

Polonia po kolejne trzy punkty wybierze się do Bielska-Białej?

Pierwszym sobotnim meczem 21. kolejki Betclic 2. ligi będzie rywalizacja pod Klimczokiem, gdzie lokalny zespół Rekordu podejmie ekipę Polonii Bytom. Piłkarze z Górnego Śląska w drugiej kolejce z rzędu zmierzą się z zespołem z Bielska-Białej, bowiem w poprzedniej serii gier udało im się pokonać graczy Podbeskidzia 1:0 przed własną publicznością. Tym razem ma być podobnie, przynajmniej z perspektywy bytomian.

Rekord Bielsko-Biała jednak liczy na nieco inny rezultat tego meczu, szczególnie, że drużyna beniaminka Betclic 2. ligi liczy na to, że uda mu się w tym sezonie utrzymać. Aktualnie zajmują oni dopiero 15. miejsce w ligowej tabeli, co oznacza degradację, ale do końca sezonu jeszcze sporo czasu, więc może uda się pozostać w lidze.

Kto wygra mecz? Rekord Bielsko-Biała

Remis

Polonia Bytom Rekord Bielsko-Biała

Remis

Polonia Bytom 0 Votes

Ostatnie mecze Polonii Bytom oraz Rekordu

W pierwszym meczu w 2025 roku Polonia, tak, jak już wspominałem pokonała zespół Podbeskidzia Bielsko-Biała 1:0 na własnym stadionie po rzucie karnym pewnie wykorzystanym przez Kamila Wojtyrę. Gospodarze w tym starciu zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i okazali się lepsi od Podbeskidzia, które tego dnia – tradycyjnie – nie potrafiło wykorzystać swoich sytuacji.

Rekord z kolei na stadionie miejskim w Bielsku-Białej podzielił się punktami z zespołem również walczącej o ligowe utrzymanie zespołu Olimpii Grudziądz. W meczu, który stał na dość niskim poziomie było 1:1. Z pewnością jednak gospodarze liczyli na więcej, szczególnie przed własną publicznością.

Mecze drużyny Rekord Bielsko-Biała Rekord Bielsko-Biała 1 Olimpia Grudziądz 1 Mecze drużyny Polonia Bytom Polonia Bytom 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0

Bezpośrednie mecze Rekordu i Polonii Bytom

Oba te spotkały się już oczywiście ze sobą w tym sezonie. Wówczas podczas starcia w Bytomiu padł wysoki wynik aż 5:1 dla zespołu gospodarzy. Co jednak ciekawe, w sezonie 2022/23 Rekord spotkał się z Polonią w ramach rozgrywek trzeciej ligi i lepiej prezentował się od drużyny z Górnego Śląska. Wyjazdowe starcie zremisował bowiem 1:1, a w Cygańskim Lesie padł wynik 4:1 dla gospodarzy. Wydaje się więc, że przynajmniej historycznie szanse na zwycięstwo w tym starciu powinny być wyrównane, ale de facto trudno stawiać w roli faworytów inny zespół niż Polonię.

Kursy bukmacherów na mecz Rekord – Polonia Bytom

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest oczywiście zespół Polonii Bytom. Kurs na zwycięstwo zespołu gości wynosi 1.75. Z kolei remis wyceniany jest przez bukmachera Betclic na 3.80. Zwycięstwo Rekordu Bielsko-Biała zagramy za około 4.00.

Wynik Operator Kurs Rekord Bielsko-Biała 4.00 Remis 3.80 Polonia Bytom 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2025 14:55 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Rekord Bielsko-Biała R W R P P R ? 23.4 % Remis 24.3 % Polonia Bytom P W R P R W ? 52.4 %

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.