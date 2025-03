fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia

Podbeskidzie ciągle rozczarowuje

Podbeskidzie po niespodziewanym spadku z pierwszej ligi miało walczyć o szybki powrót. Tak się jednak nie dzieje – drużyna stale rozczarowuje i stała się zwyczajnym ligowym średniakiem. Ekipie z Bielska nie udało się także dobrze ruszyć na wiosnę, gdyż w dwóch meczach uzbierała tylko punkt. Okazji do przełamania szuka w sobotnim, domowym spotkaniu ze Świtem Szczecin. Co ciekawe, to goście są obecnie w lepszej sytuacji i mają więcej argumentów po swojej stronie, aby walczyć o zwycięstwo. Początek meczu o godzinie 17:00.

Świt blisko strefy barażowej, Podbeskidzie może spaść

Po 21 meczach Podbeskidzie ma na koncie zaledwie 24 punkty, co jest tragicznym wynikiem. Plasuje się na 11. lokacie, a przewaga nad strefą spadkową to tylko trzy “oczka”. Mało kto wierzy, że zespół nagle zacznie seryjnie wygrywać i piąć się w tabeli, aby wywalczyć miejsce w strefie barażowej. Raczej czeka go walka o utrzymanie w drugoligowej stawce.

Świt z kolei może śmiało myśleć o włączeniu się do rywalizacji o awans. Strata do strefy barażowej to trzy punkty, a więc wszystko jest w zasięgu. W tym sezonie szczecinianie imponują skutecznością – są jednym z najbardziej bramkostrzelnych zespołów.

Mecze drużyny Podbeskidzie Bielsko-Biała Polonia Bytom 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 GKS Jastrzębie 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała – Świt Szczecin – Skra Częstochowa – Podbeskidzie Bielsko-Biała – Podbeskidzie Bielsko-Biała – Wisła Puławy – Wieczysta Kraków – Podbeskidzie Bielsko-Biała – Podbeskidzie Bielsko-Biała – Chojniczanka – Mecze drużyny Świt Szczecin Olimpia Elbląg 1 Świt Szczecin 2 Świt Szczecin 1 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała – Świt Szczecin – Świt Szczecin – GKS Jastrzębie – Polonia Bytom – Świt Szczecin – Skra Częstochowa – Świt Szczecin – Świt Szczecin – Wisła Puławy –

Podbeskidzie szuka pierwszego wiosennego zwycięstwa

Na inaugurację rundy wiosennej Podbeskidzie poległo na wyjeździe z Polonią Bytom 0-1. Ten wynik da się usprawiedliwić, ponieważ rywale to jedna z najlepszych drużyn w całej lidze i ma spore szanse, aby wywalczyć nawet bezpośredni awans. W minionym tygodniu natomiast Podbeskidzie znów rozczarowało, tym razem bezbramkowo remisując z GKS-em Jastrzębie, czyli ekipą znajdującą się pod kreską.

Świt Szczecin ma na koncie zwycięstwo z czerwoną latarnią ligi – Olimpią Elbląg (2-1). Tydzień później zmierzył się natomiast z liderem tabeli, będąc od niego słabszym. Pogoń Grodzisk Mazowiecki wygrała na terenie Świtu 2-1.

Podbeskidzie – Świt, kursy bukmacherskie

Faworytem meczu zdaniem bukmacherów jest Podbeskidzie. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.70, zaś w przypadku ewentualnego zwycięstwa Świtu Szczecin jest to 4.55. Kurs na remis wynosi z kolei 3.75. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Podbeskidzie Bielsko-Biała Świt Szczecin

Szanse na zwycięstwo Podbeskidzie Bielsko-Biała P W R P P R ? 55.7 % Remis 24.8 % Świt Szczecin R R P W W P ? 19.6 %

