Na zakończenie kilka dobrych spotkań

Chyba najciekawiej zapowiadającym się meczem 19. kolejki Betclic 2. ligi jest starcie pomiędzy zespołami Podbeskidzia Bielsko-Biała oraz Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Ten mecz w niedzielny wieczór zamknie rozgrywki trzeciego szczebla rozgrywkowego w Polsce w tym roku i wiele wskazuje na to, że będzie emocjonująco. Oba zespoły w ostatnim czasie są w bardzo dobrej formie, obie ekipy stwarzają sporo sytuacji strzeleckich i obie ekipy do tej pory udowodniły, że jeśli chcą, to potrafią. Szczególnie tyczy się to Górali, którzy po trudnym początku mocno się otrząsnęli i wszystko zapowiada, że po zimowych przygotowaniach w nowej rundzie stoczą do boju o miejsca barażowe. Z kolei beniaminek chce pozostać niepokonany i na przerwę rozjechać się z takim statusem jako jedyna ekipa w kraju.

Innym ciekawie zapowiadającym się starciem jest potyczka w Chojnicach, gdzie Chojniczanka podejmie ekipę Resovii Rzeszów. Obie drużyny są w tym sezonie dość wysoko i spodziewać można się dobrego meczu.

Transmisje spotkań 19. kolejki Betclic 2. ligi

Piątek 22.11.

18:00 Chojniczanka Chojnice – Resovia Rzeszów (tvpsport.pl)

18:00 Skra Częstochowa – KKS Kalisz

Sobota 23.11.

12:00 GKS Jastrzębie – Olimpia Elbląg

12:00 Wisła Puławy – ŁKS II Łódź

12:45 Olimpia Grudziądz – Polonia Bytom (TVP Sport, tvpsport.pl)

13:30 Świt Szczecin – Hutnik Kraków (tvpsport.pl)

17:00 Zagłębie Sosnowiec – Rekord Bielsko-Biała

Niedziela 24.11.

12:00 Wieczysta Kraków – Zagłębie II Lubin (tvpsport.pl)

19:35 Podbeskidzie Bielsko-Biała – Pogoń Grodzisk Mazowiecki (TVP 3, tvpsport.pl)

