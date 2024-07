Nowy stadion dla Wieczystej Kraków. Przełomowy krok

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jacek Góralski

Wieczysta Kraków będzie miała nowy stadion

Wieczysta Kraków otrzymała długo oczekiwane pozwolenie na budowę nowego stadionu piłkarskiego. Obiekt powstanie przy ulicy Chałupnika, co bez wątpienia stanowi kluczowy krok w rozwoju infrastruktury sportowej klubu.

Nowy stadion ma spełniać wszystkie nowoczesne standardy i będzie dostosowany do warunków pierwszoligowych. Władze klubu zauważają, że inwestycja ta jest częścią szerszej strategii rozwoju Wieczystej Kraków, która w ostatnich latach zyskuje coraz większe uznanie wśród kibiców. Ważną informacją jest to, że jeśli w przyszłości drużyna awansuje do Ekstraklasy, to w planach uwzględniono możliwość rozbudowy.

Aktualnie zespół prowadzony przez Sławomira Peszkę gra w Betclic 2. lidze. Na inaugurację rozgrywek Wieczysta niespodziewanie przegrała 0:1 z Resovią Rzeszów.

Jak będzie wyglądał obiekt?

Jak czytamy na łamach Gazety Krakowskiej, przy ulicy Meissnera powstanie trzykondygnacyjny budynek z zadaszoną trybuną, zmieniając położenie głównego boiska. Projekt obejmuje kilka szatni, pomieszczenia dla sędziów, salę konferencyjną oraz gabinet odnowy biologicznej, co wpisuje się w standardy nowoczesnych stadionów piłkarskich. Planowany jest również podziemny garaż.

Zanim jednak budowa ruszy, teren przy ul. Meissnera musi zostać oczyszczony. Prezydent Krakowa wydał zgodę na wyburzenie istniejących budynków klubowych, garaży, budynków technicznych, kontenerów i kiosku kasowego, a także na wycięcie drzew.