Podbeskidzie Bielsko-Biała ogłosiło właśnie, że pozyskało Macieja Górskiego. Były napastnik Resovii ma na swoim koncie 11 goli w tym sezonie Betclic 2. ligi. 34-latek ma pomóc Góralom w powrocie do Betclic 1. ligi.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Maciej Górski

Czołowy piłkarz 2. ligi zmienia barwy

Podbeskidzie Bielsko-Biała w tym sezonie Betclic 2. ligi radzi sobie dość przeciętnie. Zespół trenera Krzysztofa Brede miał walczyć o szybki powrót do Betclic 1. ligi, ale po rundzie jesiennej może być o to dość trudno. Popularni Górale zajmują bowiem dopiero 10. miejsce w stawce mając na koncie tylko 23 punkty i tracąc do barażowych pozycji sześć oczek.

Aby udało się tę stratę szybko odrobić w klubie postawiono na mocne zimowe ruchy. Najpierw do klubu dołączył Marcin Urynowicz, były gracz Resovii Rzeszów, który w tym sezonie zdobył cztery gole i zanotował dwie asysty w 19 meczach. A teraz Podbeskidzie oficjalnie poinformowało o pozyskaniu Macieja Górskiego, wicelidera klasyfikacji strzelców Betclic 2. ligi, który również ostatnio związany był z klubem z Rzeszowa. 34-letni napastnik na koncie ma 11 trafień w obecnych rozgrywkach, a z Góralami podpisał umowę do końca czerwca 2026 roku.

Maciej Górski z Resovii odszedł z powodu zaległych pensji i problemów finansowych klubu. Głośno było o nim, gdy tuż po meczu w wywiadzie powiedział: “Jestem tu 29 miesięcy i nigdy nie dostałem pieniędzy na czas”. Wiedzą powszechną jest jednak, że w Podbeskidziu także sytuacja finansowa nie jest zbyt dobra i jest to dość eufemistyczne określenie. Jak wynika z naszych informacji w spółce nadal są opóźnienia w wypłacaniu pensji, które dotykają zarówno piłkarzy, jak i pracowników.

Czytaj więcej: Raków straci gwiazdę? Kluby ustawiają się w kolejce