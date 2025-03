Drugoligowiec wycofa się z rozgrywek. Co czeka ligę? Zapowiedź 21. kolejki Betclic 2. ligi

PressFocus Na zdjęciu: Jan Szpaderski

Wieczysta zmierzy się z KKS-em, ważne starcie na dole tabeli

Przed nami kolejna, już 21. kolejka Betclic 2. ligi. Tym razem na kibiców czeka kilka ciekawych spotkań, wśród których wymienić należy przede wszystkim starcie Wieczystej Kraków z KKS-em Kalisz oraz rywalizację dwóch beniaminków, którzy bardzo dobrze radzą sobie w nowych realiach, a więc Świtu Skolwin oraz Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Oba te mecze zapowiadają się jako dwa najciekawsze mecze tej serii spotkań, choć należy powiedzieć, że także na dole tabeli rywalizacja pomiędzy Skrą Częstochowa a Olimpią Elbląg może być ostatnią szansą dla tych drugich na pozostanie w lidze. Porażka w starciu z bezpośrednim rywalem w walce o pozostanie na trzecim poziomie rozgrywkowym skutkować będzie już najprawdopodobniej sytuacją bez wyjścia.

WIDEO: Skróty meczów Betclic 2. ligi

Wisła Puławy wycofuje się z Betclic 2. ligi

O tym, o czym w ostatnich dniach w kontekście Betclic 2. ligi mówiło się jednak najwięcej to fakt, że z rozgrywek ligowych wycofać ma się zespół Wisły Puławy. Już w poprzedniej ligowej kolejce ekipa ta poddała mecz z KKS-em Kalisz walkowerem, licząc jednak na to, że w kolejnych tygodniach uda się znaleźć środki na funkcjonowanie. To się jednak nie udało, i jak poinformował ostatnio Samuel Szczygielski z portalu “Meczyki.pl”, drużyna z Puław do końca sezonu będzie oddawać mecze walkowerem, a co za tym idzie, zostanie zdegradowana.

Z takiej decyzji cieszą się w ekipach, które nie grały jeszcze rewanżowego starcia z Wisłą Puławy, a więc zdecydowana większość ligi.