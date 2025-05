Derby Bielska-Białej. Rekord walczy o utrzymanie, Góralom marzy się awans

PressFocus Na zdjęciu: Michał Willmann

Rekord niepokonany wiosną, Podbeskidzie walczy o baraże

Rekord Bielsko-Biała zmierzy się z Podbeskidziem Bielsko-Biała w 29. kolejce Betclic 2. Ligi na Stadionie Miejskim. Derby zapowiadają się ciekawie. Zespół prowadzony przez Dariusza Ruckiego pozostaje niepokonany w rundzie wiosennej. Choć przed sezonem wielu skazywało ich na spadek, dziś mają realną szansę na utrzymanie. Ostatni remis z faworyzowaną Pogonią Grodzisk Mazowiecki pokazał, że drużyna znajduje się w znakomitej formie.

Podbeskidzie przystąpi do niedzielnych derbów w osłabionym składzie, ponieważ za nadmiar żółtych kartek pauzuje Lucjan Klisiewicz, a Kornel Osyra wciąż leczy kontuzję. Mimo to, ekipa Krzysztofa Brede jest w dobrej dyspozycji. W pięciu ostatnich meczach zdobyła aż 11 punktów. Obecnie zajmuje 7. miejsce w tabeli i traci tylko dwa punkty do strefy barażowej, dającej szansę na awans do 1. Ligi.

Kto wygra mecz? Rekord Bielsko-Biała

Remis

Podbeskidzie Bielsko-Biała Rekord Bielsko-Biała 0%

Remis 0%

Podbeskidzie Bielsko-Biała 100% 5+ Votes

Górale nie odpuszczają

W ostatniej kolejce bielszczanie zremisowali na wyjeździe z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (2:2), mimo że przegrywali już 0:2. W końcówce spotkania gole Daniela Świderskiego i Szczepana Muchy pozwoliły wyrównać i uratować remis. Wcześniej Biało-Zieloni rozgromili Olimpię Elbląg (4:0). W kwietniu zremisowali również z Hutnikiem Kraków (1:1), rezerwami Zagłębia Lubin (0:0), a także pokonali KKS Kalisz (2:1). Seria solidnych występów pokazuje, że drużyna znajduje się w wysokiej formie.

Podbeskidzie ma za sobą cenne zwycięstwo nad Olimpią Grudziądz (2:1). Choć w końcówce meczu Górale grali w osłabieniu, to w 85. minucie decydującego gola zdobył Wojciech Szumilas. W poprzednim miesiącu bielszczanie zremisowali zarówno z rezerwami Zagłębia Lubin (0:0), jak i z Chojniczanką Chojnice (1:1). Warto również wspomnieć o efektownym zwycięstwie nad aspirującą do awansu Wieczystą Kraków (3:2).

Mecze drużyny Rekord Bielsko-Biała Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2 Rekord Bielsko-Biała 2 Rekord Bielsko-Biała 4 Olimpia Elbląg 0 Hutnik Kraków 1 Rekord Bielsko-Biała 1 Rekord Bielsko-Biała 0 Zagłębie II Lubin 0 Rekord Bielsko-Biała 2 KKS 1925 Kalisz 1 Mecze drużyny Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 Olimpia Grudziądz 1 Zagłębie Sosnowiec 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 Chojniczanka 1 Wieczysta Kraków 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 Wisła Puławy 1

Rekord górą w pierwszej rundzie

W jesiennym starciu Podbeskidzia z Rekordem górą okazali się goście. Od 51. minuty Górale grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jana Majsterka, co skutecznie wykorzystali Biało-Zieloni. Dublet Daniela Świderskiego oraz trafienie Jakuba Rysia przesądziły o losach meczu w drugiej połowie. Warto dodać, że były to pierwsze w historii derby Bielska-Białej rozegrane na tak wysokim szczeblu rozgrywkowym.

Podbeskidzie faworytem

Według kursów bukmacherskich dostępnych w ofercie Betclic, faworytem derbów Bielska-Białej jest Podbeskidzie. Kurs na zwycięstwo Górali wynosi 2.10, podczas gdy wygrana Rekordu została wyceniona na 3.05.

Wynik Operator Kurs Rekord Bielsko-Biała 3.05 Remis 3.50 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 maja 2025 18:27 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Who will win ? Rekord Bielsko-Biała R W R R W R ? 31 % Remis 26.2 % Podbeskidzie Bielsko-Biała P W W R R W ? 42.8 %

Mecz Rekord Bielsko-Biała - Podbeskidzie Bielsko-Biała w ramach 29. kolejki Betclic 2. Ligi rozpocznie się w niedzielę (3 maja) o godzinie 14:30.

