Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Zagłębie Sosnowiec kontra Wieczysta Kraków, hit 2. ligi

Betclic 2. liga jest coraz bliżej zakończenia swojego grania w 2024 roku. Do końca rundy jesiennej pozostało już coraz mniej spotkań, a co za tym idzie, także punktów do zdobycia. To szczególnie problem dla tych ekip, które nie do końca spełniają pokładane w nich nadzieje. Jedną z takich drużyn jest Zagłębie Sosnowiec, które po początkowym optymistycznym wejściu w sezon, z meczu na mecz radzi sobie coraz gorzej. Przykładem może być chociażby ostatni pojedynek z Wisłą Puławy, przegrany przez ekipę Marka Saganowskiego.

Tym razem łatwiej nie będzie, bowiem do Sosnowca przyjedzie ekipa Wieczystej Kraków. Zespół Sławomira Peszki zajmuje 3. miejsce w tabeli i ostatnio pokonał zespół Polonii Bytom. To musi robić wrażenie, a do tego trzeba pamiętać, że beniaminek stracił w tym sezonie raptem sześć goli. Tak więc faworyt rysuje się dość wyraźnie.

Poza tym starciem warto zwrócić uwagę także na niedzielny mecz Chojniczanka Chojnice – Polonia Bytom. To spotkanie równie podobnie do tego w Sosnowcu. Z jednej strony czołowy zespół ligi, a z drugiej mocna ekipa, która ma spore ambicje i nieco zawodzi.

Gdzie oglądać mecze 15. kolejki Betclic 2. ligi?

Piątek 25.11.

18:00 Resovia Rzeszów – Świt Szczecin (tvpsport.pl)

19:23 Olimpia Grudziądz – Wisła Puławy

Sobota 26.11.

12:00 KKS Kalisz – Pogoń Grodzisk Mazowiecki (tvpsport.pl)

15:15 Zagłębie Sosnowiec – Wieczysta Kraków (TVP Sport, tvpsport.pl)

Niedziela 27.11.

12:00 Hutnik Kraków – Olimpia Elbląg (tvpsport.pl)

14:00 Rekord Bielsko-Biała – Skra Częstochowa

14:00 Zagłębie II Lubin – GKS Jastrzębie

19:35 Chojniczanka Chojnice – Polonia Bytom (TVP3, tvpsport.pl)

Poniedziałek 28.11.

16:00 ŁKS II Łódź – Podbeskidzie Bielsko-Biała

