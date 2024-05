Wisła żegna niewypał. Najgorszy transfer w historii klubu?

Krzysztof Porębski / PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Motor Lublin

Wisła Kraków. W CV Marsylia, w Polsce 23 minuty

Wisła Kraków triumfowała w Pucharze Polski i zapewniła sobie grę w eliminacjach do Ligi Europy. Na arenie międzynarodowej zaprezentuje się jako… pierwszoligowiec. Podopieczni Alberta Rude zakończyli sezon poza czołową szóstką i nie dali sobie szansy na powrót do Ekstraklasy. To oznaczało konieczność kadrowej rewolucji.

Biała Gwiazda rozpoczęła proces przebudowy zespołu. Na razie krakowianie żegnają piłkarzy, którzy nie mieli przyszłości przy Reymonta. Michał Żyro, Miki Villar, Eneko Strustegui, Dejvi Bregu, David Junca – tych zawodników już nie ma w stolicy Małopolski. Do grupy, która zakończyła swoją przygodę z Wisłą, właśnie dołączył kolejny gracz.

Klub oficjalnie potwierdził rozstanie z Billelem Omranim. Algierczyk imponował CV, ale szybko okazało się, że “imponuje” także fatalnym przygotowaniem fizycznym. Na dodatek 30-latek w ekspresowym tempie podpadł trenerowi i jego licznik zatrzymał się na dwóch występach. Rozdział pod tytułem “Wisła Kraków” zmoknął się dla napastnika po 23 minutach spędzonych na murawie. Te udało mu się zebrać w starciach z Chrobrym Głogów i Motorem Lublin.

Billel Omrani to najgorszy transfer w historii Wisły? Tak 32% Nie, byli zdecydowanie gorsi 32% Na pewno znajduje się w czołówce transferowych niewypałów 35% 34 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie, byli zdecydowanie gorsi

Na pewno znajduje się w czołówce transferowych niewypałów

Zobacz także: Mourinho wraca do pracy. Zostanie trenerem reprezentanta Polski!