fot. PressFocus Na zdjęciu: Radosław Sobolewski

Wisła Kraków w piątek wieczorem zmierzy się na wyjeździe w spotkaniu 16. kolejki Fortuna 1 Ligi z Zagłębiem Sosnowiec. Będzie to ostatni w historii mecz Białej Gwiazdy na Stadionie Ludowym, bo już w przyszłym roku Trójkolorowi będą rozgrywać swoje spotkania na nowym stadionie. Przed tym starciem o przygotowaniach drużyny i sytuacji kadrowej opowiedział trener wiślaków.

Wisła Kraków szanse na przełamanie będzie miała w piątkowy wieczór

Na drodze Białej Gwiazdy stanie Zagłębie Sosnowiec

Team z Reymonta powalczy o pierwsze ligowe zwycięstwo od sierpnia

Trener Sobolewski przed meczem Zagłębie Sosnowiec – Wisła Kraków

Wisła Kraków przystąpi do potyczki z ekipą Artura Skowronka, chcąc wrócić na zwycięski szlak w lidze po ośmiu meczach bez wygranej. Biała Gwiazda ostatnie zwycięstwo zanotowała na zapleczu PKO Ekstraklasy dawno temu, bo 20 sierpnia, gdy okazała się lepsza od SKRY Częstochowa (3:0).

– Dokładnie przeanalizowaliśmy mecz z Podbeskidziem i wyciągnięte wnioski przedstawiliśmy zespołowi. Tak naprawdę mocno rzucają się przede wszystkim dwie rzeczy. Jedna z nich to ta, że w pierwszej połowie byliśmy zbyt daleko zarówno od siebie, jak i od przeciwnika, bo pozostawialiśmy mu zbyt dużo swobody – mówił Radosław Sobolewski cytowany przez Wisla.krakow.pl.

Zobacz także:

– Drugą kwestią, i od niej nie uciekniemy, jest to, że odczuwaliśmy trudy meczu z Puszczą Niepołomice, jednak chciałbym spojrzeć tutaj przez pryzmat rywali, którzy bardzo mocno i agresywnie weszli w to spotkanie, skutkiem czego pierwsze 45 minut było w ich wykonaniu niezwykle intensywne. Nasz plan był zupełnie inny, ale to przeciwnik zmusił nas do innego grania. Chciałbym jednak docenić reakcję chłopaków, bo po przerwie zaczęliśmy dochodzić do głosu, stwarzaliśmy sobie sytuacje i niewiele zabrakło do tego, by wreszcie wygrać – kontynuował opiekun Białej Gwiazdy.

– W kwestii strategii na dany mecz nasza uwaga skupia się przede wszystkim na dynamice występującej w zespole, zarówno w fazie ataku, jak i w fazie obrony. Mogę powiedzieć, że jesteśmy przygotowani na oba warianty, ale nie chcę odkrywać wszystkich kart – przekonywał Sobolewski.

– Jedziemy do Sosnowca po zwycięstwo i mam nadzieję, że przez pełne 90 minut będziemy prezentować się tak, jak podczas drugiej połowy ostatniego meczu. Uważam, że Wisła powinna być świadoma swojej wartości. Dlatego musimy wierzyć w to, że jesteśmy w stanie wygrać z każdym – skwitował opiekun krakowian.

Wisła przed piątkowym starciem plasuje się na 11. pozycji, mając na swoim koncie 20 punktów. Liderem rozgrywek jest Puszcza Niepołomice, legitymująca się 30 oczkami. Tymczasem szósty Chrobry Głogów, zajmują pierwsze miejsce premiowane grą w barażach ma 24 oczka.

Czytaj więcej: Zagłębie Sosnowiec – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (28.10.2022)