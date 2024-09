Wisła Kraków w strefie spadkowej Betclic 1 Ligi!

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Fatalna sytuacja Wisły Kraków w ligowej tabeli

Wisła Kraków fatalnie spisuje się na początku nowego sezonu Betclic 1 Ligi. Biała Gwiazda w sześciu kolejkach zgromadziła jedynie sześć punktów. Zespół Kazimierza Moskala w obecnej kampanii zdołał pokonać jedynie Ruch Chorzów, ponadto remisował pojedynki z Polonią Warszawa, Arką Gdynia oraz Kotwicą Kołobrzeg i przegrał ze Zniczem Pruszków oraz Wartą Poznań.

W poniedziałek w meczu 9. kolejki Chrobry Głogów pokonał Znicz Pruszków 3:2, czym sprawił, że Wisła Kraków spadła na szesnaste miejsce w ligowej tabeli i trafiła do strefy spadkowej. Tutaj warto jednak podkreślić, że Biała Gwiazda ma aż trzy zaległe mecze, co jest spowodowane występami w eliminacjach europejskich pucharów. Jeśli zdoła wygrać wszystkie trzy starcia to zamelduje się w górnej części tabeli.

Okazję do poprawy swojej sytuacji Wiślacy będą mieli już we wtorek, gdy w wyjazdowym meczu zmierzą się z ŁKS-em Łódź. Zespół Moskala stanie jednak przed bardzo trudnym zadaniem łodzianie, podobnie jak Biała Gwiazda, marzą o powrocie do PKO Ekstraklasy, a bezpośrednie starcie może mieć ogromne znaczenie w końcowym rozrachunku. Jednak Wisła we wtorek powalczy nie tylko o trzy punkty, ale przede wszystkim o poprawę atmosfery wokół klubu, która w ostatnim czasie jest bardzo napięta.

