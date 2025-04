Wisła wciąż musi na niego czekać. Linia defensywy osłabiona

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Kutwa będzie pauzował w kolejnym meczu

Wisła Kraków ma na koncie serię dwóch kolejnych zwycięstw, a w środę podejmie przed własną publicznością Chrobrego Głogów. To kolejny rywal, z którym powinna się uporać, jeśli na poważnie myśli o awansie do Ekstraklasy. W tej chwili zajmuje szóste miejsce w tabeli i jest na dobrej drodze, aby znaleźć się w barażach.

Zapytany o sytuację kadrową przed najbliższym spotkaniem Mariusz Jop przyznał, że wśród nieobecnych znajduje się Mariusz Kutwa. Młody obrońca radzi sobie w tym sezonie bardzo dobrze, lecz mimo tego nie ma pewnego miejsca w składzie. Nie znalazł się w kadrze na ostatnie starcia z Kotwicą Kołobrzeg, Jagiellonią Białystok oraz Wartą Poznań. Było to związane z lekką kontuzją mięśniową, przez którą nie zagra także przeciwko Chrobremu Głogów.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

– Mariusz Kutwa zaczął treningi, ale to było takie bardzo delikatne wprowadzenie i on tylko w takiej części wstępnej brał udział. Nie jest brany pod uwagę na najbliższe spotkanie. Nie chcemy ryzykować, bo jest to uraz mięśniowy. Nie bardzo poważny, ale wolimy poczekać jeden dzień dłużej niż za wypuścić go do gry za wcześnie, żeby to się nie skończyło jakim poważnym urazem – wyjaśnił trener Białej Gwiazdy.

Dla wielu kibiców Kutwa powinien być stałym elementem wyjściowej jedenastki. Znakomicie radzi sobie w wyprowadzeniu piłki i nie popełnia rażących błędów. Mimo jego obecności, Jop nie ma wielkich problemów z obsadą środka defensywy. Do jego dyspozycji są Alan Uryga, Wiktor Biedrzycki oraz Igor Łasicki.