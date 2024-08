Wisła Kraków sama narobiła sobie problemów, skandaliczne zagranie Kissa [WIDEO]

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Kraków przegrała ze Zniczem Pruszków

Wisła Kraków przystępowała do niedzielnej potyczki ze Zniczem Pruszków, chcąc zmazać plamę po blamażu z Rapidem Wiedeń. Austriacy udzielili lekcji 13-krotnym mistrz Polski, eliminując ich z eliminacji Ligi Europy. Z kolei Żółto-czerwoni mieli za sobą zremisowane starcie z Ruchem Chorzów (0:0), w którym mógł nawet pokusić się o zwycięstwo. Zapowiadały się zatem ciekawe zawody.

W pierwszej część gry goście zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Wynik spotkania otworzył w 18. minucie Angel Rodado. Hiszpan popisał się celnym strzałem głową i Wisła na przerwę udała się z jednobramkową zaliczką. Chociaż jeszcze przed przerwę pruszkowianie mogli wyrównać, bo bliski zdobycia bramki był Vladyslav Okhronchuk.

Po zmianie stron zrobił się natomiast wesoły mecz w Pruszkowie. Wszystko zaczęło się tak naprawdę po ponad godzinie gry, gdy w 67. minucie Tamas Kiss ujrzał żółtą kartkę. O ile w tym przypadku była to typowa boiskowa sytuacja, to kardynalnym zachowaniem Węgier wyróżnił się kilka chwil później. Po jednym z dośrodkowań Kiss nie potrafił sięgnąć piłki w 73. minucie i złapał ją ręką. Sędzia nie miał litości dla zawodnika i ukarał go drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką i wiślacy tak naprawdę stracili kontrolę nad meczem w tym momencie.

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋 ⚽



Wisła Kraków po golu niezawodnego 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐚 𝐑𝐨𝐝𝐚𝐝𝐨 objęła prowadzenie meczu 3. kolejki Betclic 1 Ligi ze Zniczem Pruszków.



Co wymyślił Tamas Kiss? Kto to wytłumaczy?

Wisła Kraków po czymś takim gra w dziesiątkę… Wisła Kraków chwilę później traci prowadzenie.



Wisła Kraków po czymś takim gra w dziesiątkę… Wisła Kraków chwilę później traci prowadzenie. pic.twitter.com/jk5tRCfPtG — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 4, 2024

Grę z przewagą jednego gracza gospodarze wykorzystali w 76. minucie. Wówczas bramkę na 1:1 zdobył Łukasz Wiech. Z kolei 84. minucie gola na 2:1 strzelił Radosław Majewski. Na szczęście dla Wisły po weryfikacji VAR sędzia anulował gola z powodu spalonego. Ostatnie słowo jednak i tak należało do graczy Znicza. W doliczonym czasie spotkania Daniel Stanclik wykorzystał rzut karny po faulu Bartosza Jarocha i trzy oczka zostały w Pruszkowie.

𝐊𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐖𝐄𝐑𝐒𝐉𝐀 🧐



Nieuznany gol dla Znicza Pruszków w meczu z Wisłą Kraków… słusznie? pic.twitter.com/GBpPyPn1Eb — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 4, 2024 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐘 𝐃𝐋𝐀 𝐙𝐍𝐈𝐂𝐙𝐀❗



Sędzia nie miał wątpliwości, że gospodarzom należał się rzut karny w meczu z Wisłą Kraków! pic.twitter.com/fmBR67cpBU — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 4, 2024

Czasu na analizę meczu w Krakowie nie będzie dużo. Już w czwartek Wisła zmierzy się w eliminacjach Ligi Konferencji ze Spartakiem Trnawa. Z kolei kilka dni później krakowska drużyna zmierzy się w lidze z Ruchem Chorzów. Żółto-czerwoni z kolei zmierzą się na wyjeździe z Arką Gdynia.

Znicz Pruszków – Wisła Kraków 2:1 (0:1)

0:1 Angel Rodado 18′

1:1 Łukasz Wiech 76′

2:1 Daniel Stanclik 90+4′ (k.)