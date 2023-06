Wisła Kraków przegrała z Puszczą Niepołomice w półfinale barażów o Ekstraklasę, ale to oznacza dopiero początek trudnych decyzji. Jedną z nich jest odpowiedzenie na pytanie, czy Radosław Sobolewski powinien być jej trenerem w kolejnym sezonie. O jego emocjonalnym połączeniu z Wisłą, które może być szkodliwe, ale i o tym, co w ocenie tego trenera jest niesprawiedliwe, w najnowszej "Przemowie".

Wisła Kraków i Radosław Sobolewski. Czy ten związek powinien trwać?

Czy Radosława Sobolewskiego można oceniać tylko przez pryzmat wyników. Bo jeśli chodzi o wyniki, co też później rozszerzę, obie strony będą miały po trochę racji. Z jednej strony mamy bardzo wysoką średnią punktową, jaką wiosną wykręciła Wisła Kraków i ogólnie, pomimo kilku porażek, status najlepszej I-ligowej drużyny wiosny, z drugiej – no właśnie, te porażki w kluczowych meczach wraz z tą najważniejszą i najbardziej upokarzającą we wtorek. No i możemy sobie toczyć taką dyskusję o wynikach Sobolewskiego, ale czy czasem równie ważne, a być może nawet ważniejsze, nie było to, co emocjonalnie siedzi w głowie i sercu tego trenera?