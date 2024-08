Wisła Kraków i Miedź Legnica nie rozegrają ligowego meczu w terminie. PZPN przychylił się do wniosku Białej Gwiazdy o przełożenie spotkania z uwagi na awans w eliminacjach Ligi Konferencji.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal i Mariusz Jop

Wisła po awansie ma więcej czasu na odpoczynek

Wisła Kraków po szalonym dwumeczu niespodziewanie wyeliminowała faworyzowany Spartak Trnava i awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Pierwszoligowiec zaskakuje świetną dyspozycją na arenie międzynarodowej i jest już tylko jeden dwumecz od wywalczenia gry w fazie ligowej. Tym razem poprzeczka będzie zawieszona jeszcze wyżej, bowiem Biała Gwiazda zagra z belgijskim Cercle Brugge, który na papierze wydaje się być ekipą poza zasięgiem.

Z uwagi na grę w europejskich pucharach, terminarz Wisły Kraków jest niezwykle napięty. W ciągu ostatnich siedmiu dni rozegrała trzy spotkania, w tym dwa w lidze. Aby dać swoim piłkarzom nieco oddechu, klub złożył wniosek o przełożenie niedzielnego meczu z Miedzią Legnica, który miałby zostać rozegrany zaledwie trzy dni po pierwszym starciu z Cercle Brugge.

We wtorek Wisła otrzymała odpowiedź. Departament Rozgrywek PZPN przychylił się do tej prośby, zatem mecz 7. kolejki z Miedzią Legnica zostanie rozegrany w innym terminie, który dopiero będzie uzgodniony. Krakowianie mogą zatem ze spokojem przygotowywać się do kluczowego dwumeczu z belgijską drużyną.

W związku z awansem Wisły Kraków do fazy play-off eliminacji Ligi Konferencji i w odpowiedzi na wniosek klubu dotyczący zmiany terminu rozegrania meczu z Miedzią Legnica Departament Rozgrywek PZPN podjął decyzję, że spotkanie 7. kolejki Betclic 1 Ligi nie… pic.twitter.com/H8EC6WpnzT — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) August 20, 2024

Dla Wisły Kraków to już czwarty przełożony mecz w tym sezonie. W kolejnych miesiącach będzie musiała odrobić zaległe starcia ligowe z ŁKS-em, Górnikiem Łęczna i Miedzią, a także spotkanie o Superpuchar Polski przeciwko Jagiellonii Białystok.