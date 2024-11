Wisła Kraków znalazła następcę Krzoski? Nowe wieści

Wisła Kraków wygląda na to, że znalazła następcę Jarosława Krzoski na stanowisku kierownika. Według Bartłomieja Kawalca z Bielsko-biala.pl wybór padł na ważną postać Podbeskidzia.

Źródło: X / Bartłomiej Kawalec / To My Górale

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Krzoska

Kamil Blinda może zostać nowym pracownikiem Wisły

Wisła Kraków po decyzji o przełożeniu meczu z Chrobrym Głogów w Betclic 1. Lidze przeszła duże zmiany. Właściciel i jednocześnie prezes klubu Jarosław Królewski zdecydował nie tylko o odsunięciu od pracy trenera Kazimierza Moskala. Postanowił też wstrząsnąć innymi stanowiskami w klubie. Z posadą kierownika drużyny pożegnał się Jarosław Krzoska.

Według informacji dziennikarza Bartłomieja Kawalca z serwisu Bielsko-biala.pl nowym pracownikiem klubu z Krakowa ma zostać Kamil Binda, o którym szeroko rozpisał się również serwis To My Górale, dając do zrozumienia, że po ośmiu latach pracy w ekipie z Rychlińskiego spróbuje swoich sił w nowym klubie.

Kamil to świetny człowiek, duży potencjał. Wszystko wskazuje, że wygrał konkurs (klub informował, że było ponad 200 CV) w Wiśle Kraków i zostanie następcą Jarosława Krzoski. @MichalKnura @pawel517 https://t.co/4mjcVnxv3k — Bartłomiej Kawalec (@B_Kawalec) November 20, 2024

“Przeżyłem tutaj zarówno momenty wielkich zwycięstw, jak i gorycz porażki. Moja postawa wynika z tego, że oprócz bycia pracownikiem to byłem i na zawsze pozostanę wiernym kibicem Podbeskidzia. Nie sposób wymienić wszystkich którym chciałbym podziękować, dlatego pozwólcie, że zrobię to w ten zbiorczy sposób: Drodzy przyjaciele, pracownicy i kibice – DZIĘKUJĘ! Wierzę, że Podbeskidzie zostawiam dzisiaj w dobrych rękach, a sam nie mówię żegnaj, ale DO ZOBACZENIA!” – napisał Binda w swoim pożegnaniu na jednym z portali społecznościowych.

Wisła to z kolei ekip, rywalizująca w tym sezonie o awans do PKO BP Ekstraklasy. W najbliższy piątek zespół z Krakowa zmierzy się w roli gospodarza ze Stalą Rzeszów w spotkaniu 17. kolejki Betclic 1. Ligi.

