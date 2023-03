Wisła Kraków przygotowuje się do domowego spotkania z Chrobrym Głogów. W kadrze meczowej Białej Gwiazdy brakuje Alana Urygi, u którego pojawiły się dolegliwości w operowanym kolanie. Na boisku nie pojawią się także Zdenek Ondraszek i Jakub Błaszczykowski.

Alan Uryga znów mierzy się z problemami zdrowotnymi

Środkowego obrońcy brakuje w kadrze meczowej na mecz z Chrobrym Głogów

Wiśle Kraków nie pomogą także Jakub Błaszczykowski i Zdenek Ondraszek, którzy wracają po ciężkich kontuzjach

Kilka absencji w szeregach Wisły Kraków

Wisła Kraków wygrała wiosną wszystkie sześć ligowych spotkań. Dzięki świetnej serii zbliżyła się do czołowej dwójki tabeli, do której traci już tylko cztery punkty. W sobotę Biała Gwiazda zamierza poczynić kolejny krok w stronę bezpośredniego awansu do Ekstraklasy i pokonać przed własną publicznością zespół Chrobrego Głogów.

Trener Radosław Sobolewski nie będzie mógł w tym meczu ponownie skorzystać z usług Alana Urygi. Wydawało się, że po ciężkiej kontuzji defensor będzie już w stanie wrócić do gry, ale pojawiły się u niego kolejne problemy zdrowotne. Dotyczą one dolegliwości w operowanym kolanie.

W kadrze meczowej Białej Gwiazdy brakuje ponadto Zdenka Ondraszka i Jakuba Błaszczykowskiego. Obaj zagrali w sparingu w trakcie przerwy reprezentacyjnej, ale ich powrót do odpowiedniej dyspozycji jeszcze trwa.

Niebawem na boisku powinien pojawić się Igor Sapała, w którego przypadku zwiększono treningowe obciążenia. Z Chrobrym pomocnik jeszcze nie zagra.

Wisła Kraków jest również osłabiona brakiem trzech młodych zawodników – Patryka Plewki, Konrada Gruszkowskiego i Piotra Starzyńskiego.

Początek sobotniego meczu o godzinie 17:30.

